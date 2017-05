L’été s’annonce agité pour les talents de l’Olympique Lyonnais formés au club. Cette fois, à l’instar d’Alexandre Lacazette, d’autres joueurs-clés de l’équipe entraînée par Bruno Genesio ont de fortes chances de plier bagage. Certains ont d’ailleurs exprimé cette volonté dans les médias, comme Corentin Tolisso. À 22 ans, le milieu rhodanien se sait très courtisé par la Juventus. Et après la victoire lyonnaise à Montpellier (3-1), ce dernier avait clairement laissé entendre qu’il y avait peu de chances qu’il fasse encore partie de l’effectif rhodanien la saison prochaine.

« Je ne sais pas encore (s’il va partir ou non) mais j’ai envie de jouer la Ligue des Champions. J’ai envie de faire la Coupe du monde et je sais que pour la disputer, il faut faire les très très gros matchs et, à l’heure actuelle, ces matchs, c’est la Ligue des Champions. » Des propos significatifs, étant donné que l’OL est certain de ne pas disputer la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles. De quoi s’attirer les foudres de son président Jean-Michel Aulas. Invité à réagir en conférence de presse, JMA a en effet été incisif.

Gonalons prend cher par Aulas

« Il ne s’est pas gêné pour nous faire passer un message par la presse. J’ai été blessé oui. Corentin est jeune et l’année dernière, il m’a fait pleurer quand il m’a dit : "président, je ne pars pas. Je reste avec vous.” Le cas est différent. Lui il m’a fait pleurer. » Déçu, mais visiblement pas rancunier, le patron des Gones semble prêt à passer l’éponge vis-à-vis du natif de Tarare. En revanche, la situation est bien différente avec Maxime Gonalons. À l’instar de Tolisso, le capitaine lyonnais avait émis des doutes sur son avenir au Parc OL, laissant entendre que les ambitions de l’OL pourraient ne pas correspondre aux siennes. « Il me faudra des garanties sur l’avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d’une table comme on l’a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J’ai besoin d’avoir des ambitions en face de moi. » Une sortie médiatique qui a eu le don de mettre Aulas hors de lui.

« Max est capitaine, il n’est pas tout jeune. Il a refusé de partir dans un club ambitieux (Naples, ndlr) qu’on avait traité à la demande de ses agents. Et aujourd’hui, il se permet de dire qu’il ne sait pas s’il ne pas doit aller dans un club ambitieux. L’OL n’est pas ambitieux ? On est le deuxième club français en termes d’indice UEFA. On a investi 500 M€ pour les joueurs. On a 300 M€ d’actifs. On n’est pas ambitieux ? Ce n’est pas une rupture. Pour tout vous dire, il m’a appelé le lendemain pour s’excuser. C’est Bernard (Lacombe) qui dit : “c’est qu’au tarot qu’on s’excuse”. » Avant d’ajouter que ces propos pourraient clairement remettre en cause son futur à l’OL. « Bien sûr. Je ne suis pas prêt à m’en séparer. C’est lui qui dit qu’il regardera les offres d’autres clubs. J’ai le droit de dire que ça m’a fait beaucoup de peine. En tout cas il n’aura pas de prolongation cette année, ça, c’est clair. » Ambiance.