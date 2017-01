L’ambition. Voilà ce qui caractérise le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Pour cette première fenêtre de transferts sous l’ère Frank McCourt, le club phocéen a déjà prouvé qu’il avait franchi un palier et su séduire des joueurs de qualité. La montée en gamme s’est ainsi vue, avec les arrivées consécutives de Morgan Sanson pour renforcer l’entrejeu et de Patrice Evra pour apporter son expérience et sa gouaille dans le secteur défensif.

Autre élément attendu, Dimitri Payet se rapproche toujours plus de l’Orange Vélodrome, et seulement 1 M£, soit 1,172 M€, séparent aujourd’hui les Marseillais des Hammers. Les supporters Ciel-et-Blanc sont globalement ravis, et parviennent à déceler là une stratégie plutôt claire de la part de leur direction. Mais, ce vendredi après-midi, Sud Ouest nous apprend une nouvelle que l’on qualifiera de surprenante, voire de déconcertante. Car sans lui faire injure, nul doute que les fans olympiens vont être surpris au moment de lire que Grégory Sertic (17 matches de Ligue 1, dont 15 comme titulaire, 1 but) fait l’objet d’une cour appuyée de la part de leur club.

L’OM d’accord avec Sertic

Mieux encore, le défenseur central ou milieu défensif des Girondins de Bordeaux a même d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente contractuel avec les troupes basées sur le Vieux Port. Un accord qui a même incité l’OM à formuler une première offre au club au scapulaire, d’un montant d’1,5 M€. Une proposition orale qui a été poliment refusée par la formation aquitaine. En fin de contrat dans six mois, le vice-capitaine bordelais, âgé de 27 ans, a décidé de s’en aller et, si ce n’est pas pour cet hiver, pourra de toutes les façons s’engager librement en faveur d’un autre club en vue de la saison prochaine. Jusqu’à présent, c’est surtout le Werder qui semblait mener la danse.

Girondins : Marseille s’est positionné pour Sertic https://t.co/QRLqfazaxt pic.twitter.com/vTLcUr99rk — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) 27 janvier 2017

Bordeaux n’est donc pas en position de force et, s’ils souhaitent récupérer quelques deniers dans une transaction, les Girondins n’ont d’autre alternative que de le vendre maintenant. De quoi évidemment faire les affaires des Marseillais, qui n’auront pas à faire monter trop haut les enchères : « Son dossier ne me satisfait pas, car il est à six mois de la fin de son contrat et ça n’avance pas ni dans un sens ni dans l’autre. On est entre deux eaux. Ce n’est pas idéal. Je ne verrai pas d’un bon œil son départ d’ici le 31 janvier », expliquait hier encore l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il va pourtant falloir se faire une raison.