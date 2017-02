Derrière la Premier League et la Chinese Super League, la Ligue 1 est le championnat qui a dépensé le plus en ce mois de janvier. Les clubs tricolores ont déboursé plus de 150 M€ sur le mercato d’hiver. Le Paris SG a été l’un des grands animateurs de ce marché. Les Rouge-et-Bleu ont ainsi lâché près de 70 M€ hors bonus pour s’offrir Julian Draxler (40 M€ environ) et Gonçalo Guedes (30 M€ + 7 M€ de bonus), les deux plus gros transferts de janvier dans l’Hexagone.

Dimitri Payet, recruté par l’Olympique de Marseille pour environ 29 M€, complète le podium. Les Phocéens figurent également un peu plus bas au classement, le transfert de Morgan Sanson en provenance de Montpellier se plaçant à la 5e position. Le prix de ce mouvement prête d’ailleurs à débat, l’OM ayant communiqué sur un montant de 9 M€ (plus 3 M€ de bonus) tandis que L’Équipe annonçait il y a quelques jours un prix de 12 M€ (plus 10 % à la revente).

L’Olympique Lyonnais a également cassé sa tirelire pour s’offrir Memphis Depay, en délicatesse à Manchester United. Les Gones ont dû poser 16,5 M€ (plus 8 M€ de bonus) pour attirer le Néerlandais vers le Parc OL. L’AS Monaco, leader de L1, a de son côté payé 8,5 M€ pour s’attacher les services du grand espoir brésilien Jorge, tandis que Toulouse a dû investir environ 6 M€ pour rapatrier Andy Delort, en manque de temps de jeu au Mexique, et Lille a misé 7 M€ sur le talentueux Batave Anwar El-Ghazi. L’ambition n’a pas manqué sur le marché de janvier en L1.

Le To 10 des plus gros transferts hivernaux (hors bonus) :

1. Julian Draxler (23 ans/ALL) - du VfL Wolfsbourg (ALL) au Paris SG - 40 M€

2. Gonçalo Guedes (20 ans/POR) - du SL Benfica (POR) au Paris SG - 30 M€

3. Dimitri Payet (29 ans/FRA) - de West Ham (ANG) à l’Olympique de Marseille - 29 M€

4. Memphis Depay (22 ans/P-B) - de Manchester United (ANG) à l’Olympique Lyonnais - 16,5 M€

5. Morgan Sanson (23 ans/FRA) - du Montpellier HSC à l’Olympique de Marseille - 12 M€

6. Jorge (20 ans/BRÉ) - de Flamengo (BRÉ) à l’AS Monaco - 8,5 M€

7. Anwar El-Ghazi (21 ans/P-B) - de l’Ajax Amsterdam (P-B) au Lille OSC - 7 M€

8. Andy Delort (25 ans/FRA) - de Tigres (MEX) au Toulouse FC - 6 M€

9. Younousse Sankharé (27 ans/SÉN) - du Lille OSC aux Girondins de Bordeaux - 3,5 M€

10. Junior Alonso (23 ans/PAR) - du Cerro Porteño (PAR) au Lille OSC - 2,5 M€