Un moment d’émotion rare. Souvent confrontés à la langue de bois des acteurs du football, les journalistes présents en zone mixte au Stade de France, au sortir de la victoire du Paris SG en finale de Coupe de France contre Angers (0-1), ont pu assister à une scène terriblement émouvante, au moment où Blaise Matuidi (29 ans) a évoqué la question de son avenir, encore très floue. Le milieu de terrain a été incapable de se positionner, comme torturé et déchiré.

« Non je ne sais pas, je suis bien à Paris, je suis bien à Paris, c’est dur... Le Paris SG m’a fait une proposition, le PSG est ouvert à tout me concernant. Je ne sais pas parce que je suis quand même bien à Paris... C’est beau de jouer dans son club de cœur, Paris, c’est mon club de cœur, il le restera toujours même si je suis amené à partir. J’aime ce club, il faut que les supporters le sachent, peut-être que c’était mon dernier match », a-t-il lancé.

Ému, Matuidi pèse le pour et le contre

Ses mots, teintés de sentiments palpables, témoignent du doute qui règne : partir ou rester. « Je sais que le coach a confiance en moi, on en a discuté. Après, il y a des dirigeants aussi.Ils m’ont proposé un contrat, mais ils me laissent le choix. Peut-être ont-ils d’autres envies pour moi ? Je dois réfléchir à tout cela », a-t-il confié avant d’ajouter. « Il faut pas oublier que j’ai la Coupe du monde l’année prochaine, ça a une grand place. L’équipe de France est très importante pour moi, je ne dois pas faire n’importe quoi non plus », a-t-il confié, comme si une année de plus à Paris pouvait le convaincre.

Mais épris et confus, l’international tricolore, qui parlait de stabilité quelques instants plus tôt, a remis le sujet du départ sur le tais. « L’année dernière, j’étais à deux doigts de signer à la Juventus Turin, on n’est pas à l’abri de certaines choses cette année. Mais j’aime le club et quoiqu’il arrive, le club restera toujours dans mon cœur », a-t-il conclu. Une déclaration d’amour sincère mais aussi compliquée à saisir au regard de la difficulté du dossier Blaise Matuidi.