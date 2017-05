C’est avec le sentiment du devoir accompli que le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté face aux médias en zone mixte. Ses joueurs lui ont en effet offert un nouveau titre, en battant Angers en finale de Coupe de France (0-1). L’homme fort du club de la capitale s’est même offert le luxe de lâcher de deux informations de taille en zone mixte.

La première concerne Unai Emery. Critiqué et annoncé sur le départ (le nom de Jorge Jesus du Sporting CP circule notamment avec insistance depuis plusieurs jours), l’Espagnol s’est vu confirmer par son patron. « Je veux dire une chose, le coach va rester. À 200%. Tout le monde parle, je lis les journaux et je regarde la télévision. On parle toujours d’un nouvel entraîneur X, Y ou Z pour le remplacer. J’ai beaucoup de conseillers », a-t-il lancé avant d’insister.

« Comme je vous l’a i dit, le coach va rester avec nous à 200%. On est très content avec lui, il est très content avec nous. La saison prochaine sera meilleure », a-t-il assuré. Ce dossier brûlant expédié, NAK en a réglé un autre. Alors que son contrat se termine à l’issue de la saison, Thiago Motta (34 ans) ne savait pas encore de quoi serait fait son avenir. Maintenant, le milieu de terrain est fixé. « Il va rester aussi », a-t-il conclu. Deux choix forts pour le PSG de demain. En en attendant d’autres...