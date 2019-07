De la brique, de l’acier et du verre. Voilà comment Everton introduit son nouveau projet faramineux : la construction d’un nouveau stade pour 2023. Le tout a été présenté lors d’une rencontre avec les fans au Titanic Hotel. L’objectif est clair, le club de la Mersey veut quitter le vieillot mais respecté Goodison Park, inauguré en 1892. Mais il faut avouer que le projet est séduisant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

52 000 places, une localisation sur les docks de la ville afin de redynamiser l’endroit, une tribune sans sièges derrière l’un des buts pour créer une « vague bleue » (inspirée évidemment du Mur Jaune du Signal Iduna Park à Dortmund) et de nouvelles loges tout confort pour les plus aisés : on retrouve tous les ingrédients d’un stade moderne, accolés à une certaine tradition de cette ville d’ouvriers. Il faudra toutefois attendre l’année prochaine pour savoir si les autorisations sont accordées pour la construction de ce nouvel édifice.

Les dirigeants d’Everton ont prévu un budget de 500 millions de livres, soit 560 M€, pour la construction de ce nouveau stade. À noter que Goodison Park ne serait pas détruit avant que la nouvelle enceinte soit prête et qu’il ne serait pas revendu à des promoteurs immobiliers. Avec un tel projet devant lui, Everton se prépare à un avenir radieux.

