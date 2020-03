Il y avait eu la défaite face au Napoli le 17 septembre en phase de poules de la Ligue des Champions ou encore celle contre Aston Villa avec l’équipe réserve le 17 décembre et c’était tout. Liverpool promenait son invincibilité en Premier League avec une tranquillité déconcertante. Et puis en l’espace de deux semaines, la mécanique s’est enrayée. Cela a commencé par la défaite 1-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller. Pas si perturbant. Par contre, la défaite contre Watford (3-0) a surpris tout le monde, surtout au regard de l’équipe alignée par l’entraîneur Jürgen Klopp ce soir-là.

Et voilà que les Reds ont encore perdu hier soir à Chelsea en FA Cup, avec un onze de départ remanié (Mané titulaire avec Origi et Minamino en attaque), sur le score de 2-0. Trois défaites sur les quatre derniers matches, voilà un rythme inattendu de la part des anciens presque invincibles. De là à s’inquiéter pour la suite ? Non selon Jürgen Klopp, qui s’est confié en conférence de presse. « Perdre 2-0 n’est pas bon, mais dans ce cas c’est relativement facile à expliquer. Nous avons fait deux grosses erreurs sur les buts encaissés. La performance de ce soir (mardi) était complètement différente de celle contre Watford. Contre Watford, c’était vraiment mauvais. Ce soir, ça ne l’était pas. »

Une défense devenue trop perméable

L’entraîneur allemand a vu de bonnes choses face à Chelsea. « J’ai aimé la réaction, j’ai aimé la manière dont nous avons joué. Il y avait de bonnes choses. C’était un match super intense. Nous avons fait sept changements parce que nous savions que ce serait intense. Je ne suis pas inquiet par le moment que nous vivons. C’est le football. » Puis il est revenu sur la magnifique saison de son équipe, que les récents résultats négatifs viennent, dans un sens, rehausser encore un peu plus.

« Nous n’avons jamais pensé que ce serait une saison facile, que ce serait une période facile ou simplement un match facile ce soir. Rien de tout cela. Cela a toujours été difficile mais on s’en est bien sorti. Cela est allé dans notre sens pendant longtemps car nous défendions de manière exceptionnelle. D’habitude, les équipes adverses n’ont pas beaucoup d’occasions contre nous. Maintenant, nous devons admettre que lors des trois ou quatre derniers matches, nous avons encaissé trop de buts », a-t-il lancé. Plutôt que de souligner que, lors des trois dernières défaites, les Reds n’ont inscrit aucun but, Klopp pointe du doigt les buts encaissés. Contre l’Atlético de Madrid la semaine prochaine en Ligue des Champions, encaisser un but à Anfield pourrait effectivement être fatal.