Marcelo Bielsa est un coach adulé ou détesté par ses joueurs. Avec El Loco, soit on adhère et la progression peut devenir impressionnante, soit on n’adhère pas et la route sera longue. Les joueurs de l’OM pourront en témoigner après leur saison 2014-2015 assez folle passée sous le régime Bielsa. Au fil de la saison, une forme de lassitude face aux exigences du coach argentin s’était signalée chez certains joueurs. Ce n’est pas le style de ceux de Leeds, qui vivaient, avant l’arrêt du football, leur deuxième exercice sous les ordres de Bielsa. Après avoir échoué de peu à la montée la saison précédente, ils étaient premiers de Championship après 38 journées et il faut croire que l’usure mentale n’était toujours pas apparue.

C’est ce qui transpire des déclarations de trois joueurs de Leeds, invités à parler de leur entraîneur sur Skysports. Le défenseur Liam Cooper (28 ans), le latéral droit aux longs cheveux Luke Ayling (28 ans) et le prometteur milieu de terrain Kalvin Phillips (24 ans) ont évoqué avec bienveillance les particularités de Bielsa et notamment son obsession pour le poids de ses ouailles. « Il est implacable, en particulier avec ses objectifs de poids et la façon dont il entraîne tous les jours. Je n’ai jamais pensé qu’il m’améliorerait autant qu’il l’a fait. Il est constamment sur mon dos à propos de mon poids », explique ainsi Phillips.

Une forme physique décuplée

Liam Cooper abonde. « Pour moi, la condition physique a été incroyable. Quand j’ai signé, je pesais environ 92 kg, maintenant je suis plus autour de 81 kg. Vous ne pensez jamais que votre corps peut faire ce qu’il fait, et depuis qu’il est arrivé, il a complètement changé la manière dont le club fonctionne. C’est le jour et la nuit. » Même son de cloche pour Luke Ayling. « Je me sens plus en forme que jamais et je peux monter et descendre sur mon aile pendant 90 minutes. Tout part de que nous faisons à l’entraînement tous les jours. Tout est court, précis, et c’est du travail à haute intensité. »

Le confinement n’a rien changé pour eux sur ce domaine, comme le confie Ayling. « Même maintenant, nous nous pesons toujours tous les matins, et nous devons prendre des photos et les envoyer au coach de fitness. C’est un changement complet de style de vie. J’étais en forme avant son arrivée et je pensais que je pouvais faire beaucoup, mais je suis passé au niveau supérieur maintenant, et je sens que je peux faire beaucoup plus et jouer pendant quelques années de plus qu’auparavant. » Présents au club avant l’arrivée de Bielsa, les trois hommes sont toujours conquis par les méthodes de leur coach, qui apportent des résultats au niveau individuel et bientôt au niveau collectif avec une possible montée en Premier League. Ce qui ne les empêche pas de le chambrer un peu sur son anglais.

« Je pense que son anglais est nettement meilleur que ce qu’il fait ! Nous ne parlons pas vraiment trop, mais il peut dire pas mal de phrases d’après ce que nous avons entendu. Cela passe principalement par un traducteur. Il nous montre quelques vidéos avant les sessions d’entraînement, et parfois il essaie un peu d’anglais, s’arrête à mi-chemin avant de passer au traducteur », raconte Phillips. « La distance est là et nous l’acceptons. C’est comme ça depuis le premier jour et ça n’a pas changé », expose de son côté Cooper. Capable de transcender ses hommes comme de les lasser, Bielsa semble avoir trouvé le bon dosage dans le nord de l’Angleterre.