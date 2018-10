José Mourinho vit actuellement des moments très compliqués avec Manchester United. Les Red Devils réalisent ainsi le pire début de saison de leur histoire depuis la création de la Premier League, avec cette dixième place au classement après sept journées de championnat. Mais surtout, le Special One aurait été lâché par son vestiaire. Les soucis avec des joueurs comme Paul Pogba ou Alexis Sanchez, mais aussi d’autres éléments du vestiaire mancunien, auraient créé un climat de tension irrespirable.

« Oui, j’admets que les résultats sont inacceptables, notamment à domicile (une seule victoire en PL depuis le début de saison). Je sais que nous ne sommes que début octobre et que les classements actuels ne seront sans doute pas les mêmes dans quelques mois ou à la fin de la saison. Mais nous sommes dans une position dans laquelle nous pouvons faire beaucoup mieux et dans laquelle nous avons besoin de points. Il faut récupérer ceux que nous avons perdus, spécialement lors de nos deux derniers matches de Premier League », confiait-il vendredi en conférence de presse, sans évoquer ces rumeurs de relation brisée avec le vestiaire.

Un joli chèque pour José Mourinho

Et selon le Mirror, le tacticien portugais n’a pas uniquement perdu la confiance de ses joueurs, puisqu’il aurait aussi perdu celle de ses dirigeants ! Pire encore, des sources au sein du club confirment au média britannique qu’il sera licencié ce week-end, évoquant « un point de non retour » qui aurait été atteint ! Ed Woodward en aurait ainsi ras le bol du comportement de l’ancien de Porto et du Real Madrid, et ce dernier sera licencié quel que soit le résultat face à Newcastle ce week-end lors de la huitième journée de Premier League.

Mieux encore, le média précise que le Portugais pourrait repartir avec une belle indemnité : un joli pactole de presque 23 millions d’euros ! Et si Zinedine Zidane serait le favori pour lui succéder, c’est Michael Carrick qui pourrait assurer l’interim, le temps de convaincre l’entraîneur français, qui a récemment confié vouloir reprendre sa carrière d’entraîneur rapidement. Plus qu’à attendre donc...