Quel est le point commun entre George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo ? Et bien tous ont marqué l’histoire des Red Devils avec le numéro 7 floqué dans le dos. Un numéro mythique, devenu lourd à assumer pour les joueurs qui ont eu l’honneur de le porter par la suite. Alexis Sanchez, qui a rejoint Manchester United cet hiver en provenance d’Arsenal, étrennera ce fameux numéro 7. L’international chilien (119 sélections, 39 buts) aura-t-il les épaules suffisamment larges pour assumer cet héritage ? Car depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2009, aucun joueur n’a réussi à briller sous le maillot mancunien avec ce chiffre dans le dos.

Mickael Owen, est le premier joueur à avoir arboré ce numéro suite au départ de la star portugaise vers le Real Madrid. En trois saisons avec MU, l’ancien attaquant anglais n’a fait trembler les filets qu’à 17 reprises, le tout en 52 matchs. Si son rôle de doublure a atténué quelque peu ces chiffres, cela présageait déjà un début de malédiction… Parti à la retraite en 2013, l’ex-madrilène a laissé le numéro 7 vacant. Un numéro qu’Antonio Valencia a tenté de porter durant une saison… avant de l’abandonner pour son ancien numéro 25. L’ailier droit de formation reconverti en latéral droit a avoué ressentir une certaine pression avec ce chiffre dans le dos. « Cela faisait longtemps que je réfléchissais à ça (revenir au numéro 25), j’avais envisagé de revenir en arrière et peut-être que c’était psychologique ou un signe de chance. En Equateur, on est très superstitieux, et j’espère que le numéro 25 m’apportera encore plus de chance cette saison », avait-il expliqué sur le site officiel des Red Devils.

Les flops Di Maria et Depay

Recrue la plus chère de Manchester United - 75 M€ - avant les arrivées de Paul Pogba et Romelu Lukaku, Angel Di Maria a tout logiquement hérité du 7, qui est peu à peu devenu le « numéro maudit ». Une malédiction qui se confirmait tant « El Fideo » n’a été que l’ombre de lui-même lors de son passage à Old Trafford. En 32 apparitions, il n’a marqué qu’à quatre petites reprises. Au-delà des chiffres, l’ailier argentin n’a quasiment eu aucune influence sur le jeu mancunien, à l’époque sous la houlette de Louis Van Gaal. Coïncidence ou non, ce dernier a retrouvé un niveau plus conforme à ce qui était le sien, après son transfert au Paris Saint-Germain. Pour le remplacer, les dirigeants mancuniens ont jeté leur dévolu sur la nouvelle étoile montante du football, Memphis Depay, arraché au PSV Eindhoven à l’été 2015 pour la coquette somme de 30 M€.

L’ailier néerlandais (34 sélections, 8 buts) a débarqué à Old Trafford à l’âge de 21 ans, avec une étiquette de futur crack. Annoncé comme le futur « Cristiano Ronaldo », il a et tout naturellement hérité du fameux numéro 7 de son prédécesseur. Malgré un énorme potentiel, Memphis Depay n’est pas parvenu à faire éclater son talent au grand jour. Après une première saison en demi-teinte (53 matchs, 7 buts), ce dernier a plié bagage en janvier 2017 pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, où il a retrouvé peu à peu ses couleurs. Depuis le départ de « CR7 » à Madrid, sur 617 buts inscrits par Manchester United en Premier League, seuls 11 ont été marqués par un joueur portant le numéro 7. Alexis Sanchez saura-t-il mettre fin à cette malédiction ?