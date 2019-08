Chelsea, Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain ou encore Naples. Ces huit cadors européens ont pour point commun d’avoir tenté leur chance pour Nicolas Pépé. Autre similitude, ils n’ont pas réussi à convaincre l’ailier ivoirien de les rejoindre. Car c’est bien Arsenal qui a raflé la mise avec une offre folle de 80 millions d’euros. Voulant à tout prix trouver le bon complément à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, les Gunners n’ont pas hésité à casser leur tirelire.

Malgré une Coupe d’Afrique des Nations décevante où il n’aura pas permis à la Côte d’Ivoire d’atteindre le dernier carré, Nicolas Pépé n’oubliera pas cette saison 2018-2019. Déjà essentiel l’an dernier où il a grandement permis à Lille d’assurer son maintien, le natif de Mantes-la-Jolie s’est distingué comme le leader offensif des Dogues. Avec pas moins de 23 buts inscrits en 41 matches toutes compétitions confondues, il a aussi délivré 12 passes décisives. Des statistiques solides auxquelles s’ajoute une belle complémentarité avec Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba.

Arsenal a frappé un grand coup !

Âgé de 24 ans et après avoir écumé les pelouses de Ligue 1 pendant près de trois saisons, Nicolas Pépé se retrouvait prêt à franchir un cap en allant à la rencontre d’un club du gratin européen. Toutefois malgré des intérêts marqués, la situation se compliquait et seuls Naples et Arsenal tenaient la corde lors des derniers jours. Finalement, l’ailier droit a préféré rejoindre le club anglais en privilégiant la Premier League à la possibilité de jouer directement la Ligue des Champions. Nicolas Pépé devient ainsi le premier joueur ivoirien à rejoindre les Gunners depuis la saison 2011-2012 et l’arrivée de Gervinho en provenance... de Lille.

Avec ce transfert, le club londonien vient de réaliser son transfert record. Ainsi, les 80 millions d’euros déboursés pour Nicolas Pépé dépassent les 64 millions d’euros investis sur Pierre-Emerick Aubameyang il y a un an et demie. Heureux d’annoncer l’arrivée de l’Ivoirien, Arsenal a confirmé la finalisation du dossier via un tweet. « Bienvenue à Nicolas Pépé, qui est devenu notre nouvelle recrue la plus chère, en provenance de Lille. L’international ivoirien de 24 ans a complété son transfert ce jeudi. Il portera le n° 19 », peut-on lire sur le communiqué officiel des Londoniens.

Nicolas Pepe has today become our club-record signing ! #PepeIsHere — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019

