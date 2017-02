Saisir l’opportunité. Tel était l’objectif de Manchester City face à Swansea ce dimanche après-midi pour le compte de la 24e journée de Premier League. En effet, suite aux défaites de Liverpool face à Hull City (2-0), et Arsenal contre Chelsea (3-1), les Skyblues avaient l’opportunité de passer devant les Reds et les Gunners et remonter sur le podium du championnat anglais. Pour y parvenir, Pep Guardiola décidait de maintenir sa confiance à sa recrue hivernale Gabriel Jesus, préféré à Sergio Agüero qui démarrait à nouveau la rencontre sur le banc. De son côté, Paul Clément pouvait compter sur Fernando Llorente, positionné à la pointe de l’attaque du club gallois. D’entrée, les Citizens mettaient le pied sur le ballon et se projetaient vers l’avant. Et il ne fallait pas attendre longtemps avant de voir les filets trembler dans cette rencontre.

Côté gauche, David Silva pénétrait dans la surface et adressait un centre pour Sterling, mais c’est finalement Gabriel Jesus qui surgissait et catapultait le cuir au fond des filets (1-0, 11e). Déjà buteur ce mercredi face à West Ham (0-4), l’attaquant brésilien inscrivait là son 2e but en Premier League. Quelques minutes plus tard, Yaya Touré était tout proche de doubler la mise sur coup franc, mais la frappe enroulée de l’Ivoirien était superbement détournée par Fabianski (22e). Dans la foulée, Sterling délivrait un bon centre puissant à ras de terre pour Jesus, mais Federico Fernandez dégageait in extremis (26e). Les hommes de Guardiola contrôlaient nettement la partie (77% de possession de balle à la demi-heure de jeu), mais ne parvenaient pas à faire le break avant la pause.

Gabriel Jesus délivre l’Etihad Stadium

Au retour des vestiaires, les Swans revenaient sur le pré avec de bien meilleures intentions. Sur coup franc, Gylfi Sigurdsson était tout proche d’égaliser mais sa tentative venait s’écraser sur le poteau gauche de Caballero, qui était sur la trajectoire (48e). Leroy Sané répliquait immédiatement puisque le jeune allemand voyait sa frappe heurter le poteau de Fabianski (51e). Les deux formations se rendaient coup pour coup et la belle tête décroisée de Mawson sur corner frôlait le cadre (62e). Si Manchester avait toujours la possession du cuir, Swansea se montrait tranchant en contre attaque.

Et les Swans allaient même recoller au score ! Servi par Narsingh à l’entrée de la surface, Sigurdsson décochait une frappe du gauche qui trompait Caballero, pris à contre-pied (1-1, 81e). Mais alors qu’on pensait que les Citizens allaient une nouvelle fois rater le coche devant leurs supporters, Gabriel Jesus s’offrait un doublé, en deux temps, dans les ultimes secondes de la partie ! (2-1, 90e+2). Le score en restait là. Manchester City s’impose de justesse à domicile face à Swansea et remonte sur le podium.

Cliquez ici pour retrouver le classement de Premier League.