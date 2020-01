Le FC Barcelone est passé à l’action pour tenter de récupérer Dani Olmo (21 ans). C’est ce qu’avançaient en chœur Sport et Mundo Deportivo mardi midi. Si la direction blaugrana a démenti dans les colonnes de MD ce jeudi, le milieu offensif lui-même a confirmé une approche de son club formateur au cours d’un long entretien accordé au quotidien sportif catalan L’Esportiu. « Je suis heureux que les rumeurs se soient transformées en proposition concrète et que le Barça se pose la question de me faire revenir à la maison. J’ai passé six ans à La Masia et on m’y a appris des valeurs pour la vie », a-t-il lancé.

Sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en juin 2021, le champion d’Europe Espoirs 2019 ignore encore tout des détails de ce possible retour. « Cet hiver ou cet été ? Je ne sais pas, ce sont mes représentants qui gèrent. Mais, si les deux clubs s’entendent, il me semble que le meilleur pour tous est que je parte de Zagreb maintenant. Le Dinamo aura un bon transfert et je jouerai dans l’une des plus grandes équipes du Monde, dans l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe », a expliqué l’international espagnol (1 cape, 1 but), se disant prêt à franchir un cap dans sa jeune carrière.

Objectif Euro

« Mon objectif est d’être à l’Euro et ça risque d’être difficile si, lors des six prochains mois, je ne joue qu’une compétition mineure, comme le championnat de Croatie. Je veux faire un pas en avant. Pas seulement pour aller à l’Euro d’ailleurs, mais pour continuer à progresser. Ce n’est pas que je me vends, c’est simplement que je me sens prêt à franchir une étape dans ma carrière. Je suis dans la meilleure forme de ma jeune carrière, je me sens très bien. C’est peut-être le moment idéal pour quitter le Dinamo. L’été passé, il n’y a pas eu d’offres. J’ai commencé la saison avec beaucoup d’envie, avec la possibilité de jouer la Champions League. Je crois que j’ai fait mes preuves pour franchir une nouvelle étape. Je suis prêt », a-t-il avancé, dévoilant ses envies.

« Le projet sportif. Je n’ai jamais privilégié l’argent, même si je veux aussi me sentir valorisé en ce sens. J’analyserai l’importance que je pourrai avoir dans l’effectif, à court et long terme. À l’époque, le Dinamo m’a proposé ce genre de projet. Je veux la même chose », a-t-il assuré. Buteur contre Manchester City et le Shakhtar en Ligue des Champions cette saison, le natif de Terrassa, dont la valeur est estimée à 40 M€, pense qu’il n’y aura pas de soucis à se mettre d’accord avec le Dinamo. « Le club sait quelle est ma situation. Ils sont ouverts à écouter les offres, c’est ce qu’ils m’ont dit. Tout le monde veut le meilleur pour tout le monde. Nous ne voulons pas porter préjudice au club. Pas besoin de parler de chiffres. Les clubs et les agents s’occupent de ça. En six saisons, j’ai donné beaucoup au Dinamo et le Dinamo m’a beaucoup donné. On doit travailler ensemble pour trouver la solution qui ira à tout le monde », a-t-il conclu. Le ton est donné.