L’AS Monaco est devenue un modèle à suivre dans le football mondial. Le club présidé par Dmitry Rybolovlev a pris le pari d’enrôler de jeunes joueurs à - plus ou moins - moindre frais afin de les faire éclore au plus haut niveau et les revendre au prix fort. Une stratégie d’autant plus réussie qu’elle a permis au club de la Principauté d’arracher le titre de champion de Ligue 1 cette saison, preuve que ce business model peut aussi être synonyme de belle aventure sportive.

Mais une fois le titre acquis, le moment est désormais venu pour les troupes du Rocher de profiter de l’exercice pour faire des affaires, et c’est Bernardo Silva qui fait visiblement office de principal concerné. Ces dernières minutes, la rumeur enfle. L’ailier portugais à la patte gauche élégante est arrivé à Manchester ce jeudi soir, ceci dans le but de négocier un transfert en faveur de Manchester City. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ont vite évolué.

En effet, cela vient de tomber, un accord a été trouvé entre les Skyblues et l’AS Monaco pour le transfert du joueur de 22 ans, auteur de 8 buts et 9 passes décisives en Ligue 1. 69 M€ : voilà le montant que vient d’annoncer le Daily Mail, quand ESPN parle pour sa part d’un chèque de 75 M€. Il ne reste donc plus qu’à officialiser la transaction pour que l’international lusitanien devienne la deuxième vente la plus rémunératrice dans l’histoire du football français (derrière James Rodriguez de Monaco au Real en 2014, et temporairement devant Martial de Monaco à MU en 2015 en fonctions des bonus récoltés). Oui, la machine à cash ASM se porte bien.