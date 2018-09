Quelques heures avant le coup d’envoi du match entre Manchester United et Derby County (3e tour de la Carabao Cup) marquant les retrouvailles entre José Mourinho et Frank Lampard, le très sérieux Times lâchait un sacré pavé dans la mare. Vexé par les récentes déclarations de Paul Pogba, l’entraîneur des Red Devils aurait décidé de retirer le brassard de capitaine à son milieu de terrain français. Une information XXL suivie par la décision du Special One de reléguer le champion du monde tricolore en tribunes.

Officiellement, Pogba a été mis au repos. Mais la réalité semble toute autre. En effet, la piteuse élimination de MU face à l’actuel sixième de Championship (2e division anglaise) a inévitablement relancé le feuilleton qui embrase Old Trafford depuis que Pogba évolue sous les ordres de Mourinho. Pas vraiment adepte de la langue de bois, le technicien portugais a confirmé, à l’issue de la rencontre, qu’il avait bel et bien retiré le brassard de capitaine à son numéro 6. « Je confirme : il ne sera plus le vice-capitaine de l’équipe, mais aucun problème avec lui, aucune brouille. Je suis le manager, je suis celui qui a aussi décidé de le nommer vice-capitaine. Je peux prendre ce genre de décision, je n’ai pas besoin de me justifier. »

Pogba, c’est 223 M€

Et si Mourinho a nié avoir quelconque problème avec son joueur, ses propos ont, sans surprise, immédiatement fait les gros titres des tabloïds anglais. Premier à dégainer, le Sun reparle inévitablement d’un possible départ du Français, et ce, dès le mois de janvier. De son côté, le Mirror a renchéri en annonçant que Manchester United ne serait pas contre un départ, mais uniquement en échange d’un chèque de 223 M€. L’affaire est repartie de plus belle, mais ce n’est pas tout. Si le Daily Mail évoque lui aussi un départ du côté de Barcelone, le tabloïd livre une autre information.

Ainsi, José Mourinho et son staff n’ont pas vraiment apprécié l’attitude de Paul Pogba dans le bus menant l’équipe mancunienne à Old Trafford en vue du match face à Wolverhampton. En clair, ils reprochent au Français d’avoir mis la musique à fond dans le bus de MU. Un reproche suivi donc du retrait du brassard de capitaine qui auraient fini par convaincre l’ancien Bianconero de mettre un terme à son aventure chez les Red Devils. En effet, le Daily Mail annonce que Pogba aurait signifié ses envies de départ au board mancunien. Vous l’aurez compris, le feuilleton Pogba est reparti de plus belle. Et ce ne sont pas les nouvelles règles de l’UEFA concernant la Ligue des Champions (un joueur ayant déjà disputé la LdC en phase de poules peut continuer à disputer la compétition s’il rejoint en janvier un club toujours qualifié) qui vont calmer le jeu des rumeurs.