Les deux Manchester étaient sur le pont ce mardi soir en Carabao Cup (la Coupe de la Ligue anglaise). C’est vers United que les regards étaient braqués en raison de l’absence de Paul Pogba de l’équipe entraînée par José Mourinho, qui aurait décidé de retirer définitivement le brassard de capitaine au Français. À Old Trafford, face à Derby County (coaché par Frank Lampard), MU a vécu une sale soirée. Si Mata a débloqué très bite le compteur (1-0, 3e minute), les Red Devils ont ensuite éprouvé un mal fou à faire le break.

C’est finalement Harry Wilson, prêté par l’ennemi Liverpool à Derby County, qui a miné le moral des Red Devils d’un coup-franc somptueux de 30 mètres (1-1). Un but vraiment exceptionnel. Dans la foulée ou presque, le gardien Sergio Romero se faisait expulser ! La soirée se transformait en cauchemar puisque, après consultation de la VAR, l’arbitre accordait un 2e but à Derby County, signé Marriott (1-2). En détresse, les Mancuniens s’en remettaient encore à la tête de Marouane Fellaini qui égalisait au bout du temps additionnel (2-2) !

La rencontre était donc prolongée pour une séance de tirs au but irrespirable à Old Trafford, avec Lee Grant, 35 ans et dont c’était la première apparition sous le maillot mancunien, dans les cages côté United après l’expulsion de Romero ! Tous les tireurs trouvaient la mire et il fallait attendre le 8e joueur pour qu’un gardien se distingue. Malheureusement pour Mourinho et ses ouailles, c’était le tir de Phil Jones qui était repoussé ! Manchester United est donc déjà éliminé de la compétition ! Manchester City était de son côté opposé à Oxford United et s’est qualifié tranquillement. Gabriel Jesus a ouvert la marque en première période, Riyad Mahrez et Phil Foden ont alourdi le score en seconde. 3-0 donc score final pour ce troisième tour de la compétition. A noter les qualifications pour le tour suivant de Crystal Palace, Bournemouth, Leicester (aux tirs au but), Blackpool, Fulham ou encore Norwich.