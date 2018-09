Ce n’est un secret pour personne, la relation entre José Mourinho et Paul Pogba est loin d’être idéale. Souvent, lorsqu’il est face au médias, le Special One en profite pour adresser une petite pique au Français, ou à Mino Raiola, son agent. C’est d’ailleurs pour cette raison que les rumeurs ont fusé quant à l’avenir du Français cet été, même s’il est finalement resté chez les Red Devils.

Et le sérieux The Times dévoile une information qui confirmerait la rupture totale entre les deux hommes. L’entraîneur portugais aurait ainsi communiqué à l’équipe que Paul Pogba ne sera plus jamais capitaine de l’équipe. Ses commentaires après le match nul face à Wolverhampton (1-1) seraient ainsi mal passés, et cette décision serait aussi une façon d’asseoir son pouvoir sur le groupe, rappelant à ses troupes que c’est lui qui est aux commandes. Le champion du monde avait notamment critiqué l’approche trop frileuse de son équipe à domicile, avant de laissé entendre que la responsabilité reposait sur les épaules de son entraîneur.

« Les joueurs étaient heureux de cette décision »

« José Mourinho a dit aux joueurs que Paul Pogba ne sera plus capitaine car il ne représente pas ce que doit être un capitaine et que Manchester United est plus important que quiconque. [...] Les joueurs étaient heureux de cette décision et des raisons qui ont poussé le coach à la prendre », aurait-il dit à ses joueurs selon des sources présentes au centre d’entraînement mancunien.

Un coup dur pour celui qui est d’habitude capitaine lorsqu’Antonio Valencia, premier capitaine de l’équipe, n’est pas disponible. Il a ainsi porté le brassard à trois reprises cette saison. Mais c’est surtout la réaction de l’équipe, favorable à cette mesure, qui pourrait être inquiétante pour Pogba. De quoi clairement mettre en question l’avenir de l’ancien de la Juve à Old Trafford... Ces derniers mois, la Vieille Dame et le FC Barcelone s’étaient intéressés à lui.