Le Sun en semble persuadé, Manchester United tentera de recruter un milieu de terrain créatif supplémentaire en janvier. José Mourinho souhaiterait ajouter un élément de qualité, imprévisible et capable de se projeter au sein de son entrejeu : « un magicien ». Le tabloïd anglais explique notamment que l’international italien (1 sélection) Bryan Cristante (22 ans), auteur d’un excellent début de saison avec l’Atalanta (8 buts toutes compétitions confondues), figure sur la short-list des Red Devils. Henrikh Mkhitaryan (28 ans), laissé de côté par José Mourinho ces dernières semaines, et Marouane Fellaini (29 ans), annoncé sur le départ, ont sans doute du souci à se faire.

A moins que Mourinho choisisse de ne toucher à rien lors du mercato hivernal dans l’optique d’attendre Mesut Özil. Ce matin, la presse anglaise en est persuadé : le Special One veut recruter l’international allemand, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Arsenal. Alors que Manchester United et Arsenal s’affrontent ce samedi à 18h30, José Mourinho a répondu à une question concernant la possibilité du recrutement d’Özil en glissant : « pas de commentaire ». Suffisant pour déclencher une nouvelle vague de rumeurs au sujet d’un éventuel transfert chez les Red Devils.

Car malgré son peu de goût pour le combat, l’international allemand de 29 ans est grandement apprécié par José Mourinho, qui l’a déjà décrit comme le meilleur numéro 10 au monde. C’était lors du transfert d’Özil à Arsenal en 2013. « Özil est unique. Il est le meilleur numéro 10 au monde. Il rend les choses faciles pour moi et pour ses coéquipiers grâce à sa vision et à ses décisions. Tout le monde l’aime et voit en lui un peu de Figo et de Zidane », disait alors l’entraîneur portugais, qui l’avait déjà recruté lorsqu’il était sur le banc du Real Madrid. Bien qu’Arsène Wenger espère encore retenir son joueur, ce dernier pourrait être séduit à l’idée de retrouver Mourinho dès l’été prochain.