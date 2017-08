L’histoire d’amour entre Serge Aurier et le Paris Saint-Germain a enfin touché à sa fin. Arrivé dans la capitale en 2014 en provenance de Toulouse, le latéral droit ivoirien se trouvait en salle d’attente depuis le début de la saison 2017/2018. Mis sur le marché par ses dirigeants, l’ancien Toulousain n’entrait plus dans les plans du vice-champion de France qui a préféré miser sur la doublette Thomas Meunier-Daniel Alves. Un changement de statut également dû aux obligations de dégraissage imposées aux Rouge-et-Bleu en raison du lourd investissement consenti par le PSG sur le mercato.

Un temps annoncé à la Juventus, Aurier s’était toutefois mis d’accord avec Tottenham sur les bases d’un contrat de cinq ans. Seul souci, l’Ivoirien attendait l’obtention de son permis de travail pour rallier l’Angleterre au plus vite. Une démarche administrative qui a tardé à être validée, notamment à cause des ennuis judiciaires du joueur (condamné à deux mois de prison ferme en septembre dernier suite à une altercation avec des membres de la brigade anti-criminalité à la sortie d’une discothèque). Sans ce permis de travail, Aurier n’était donc pas en mesure de poser le pied en Angleterre.

Mais ces soucis sont désormais réglés ! En effet, le transfert du défenseur chez les Spurs a enfin été officialisé. « Nous souhaitons une bonne continuation à Serge Aurier qui rejoint Tottenham », peut-on lire sur le tweet posté par le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain remercie Serge pour l’état d’esprit très combatif dont il a toujours fait preuve avec le maillot Rouge et Bleu sur les épaules et lui souhaite le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent avec le club londonien », explique le club dans un communiqué. C’est un contrat de 5 ans qu’il a signé avec les Spurs.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 août 2017