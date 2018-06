C’est un dossier que Monchi, le directeur sportif de l’AS Roma, ne veut pas lâcher. Depuis plusieurs mois, le club romain a ciblé le jeune William Bianda (18 ans), formé au Racing Club de Lens, et les négociations durent toujours. Il y a quelques semaines, le club de la Louve était prêt à faire une offre de 4 millions d’euros, incluant 2M€ de bonus, mais ce n’est pas assez pour Lens. Selon nos informations, cette semaine, Monchi revient à la charge avec une proposition de 5M€, plus 6M€ de bonus. Assez pour faire craquer le club de Ligue 2 ? Pas certain.

Le dossier Willem Geubbels pourrait donner quelques idées au RC Lens. À 16 ans, le jeune joueur de l’Olympique Lyonnais est sur le point de rejoindre l’AS Monaco pour environ 20 millions d’euros. De quoi faire réfléchir. Justement, toujours selon nos informations, le RC Lens souhaite désormais recevoir 8 millions d’euros de la part de l’AS Roma, en réduisant les bonus (4M€ idéalement). Moins de bonus, mais plus de cash tout de suite. Aussi, le club sang-et-or souhaiterait inclure un pourcentage de 20% à la revente.

Rien ne dit pour le moment si les Giallorossi peuvent se permettre de lâcher autant sur l’international français U18, qui a joué 7 rencontres en professionnel avec Lens cette saison. En tout cas, les dirigeants italiens souhaitent régler ce dossier avant le départ des Romains aux États-Unis dans le cadre de l’International Champions Cup, fin juillet. Les négociations vont donc s’accélérer dans les prochains jours pour ce joueur athlétique et rapide issu de la Gaillette, le centre de formation du Racing Club de Lens. Il y a quelques semaines, le FC Séville était venu se renseigner sur la situation du défenseur central, mais à l’heure actuelle, le club espagnol n’est plus sur le coup.