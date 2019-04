La saison de la Roma s’avère pour le moins décevante, même si le club de la capitale italienne parvient à redresser la barre ces dernières semaines et est toujours clairement dans la course pour se qualifier pour la Ligue des Champions. En coulisses, ça a beaucoup bougé, avec la démission du directeur espagnol Monchi, déjà de retour à Séville, alors que Eusebio Di Francesco a lui été démis de ses fonctions début mars. Le tacticien italien a été remplacé par Claudio Ranieri.

Et dans les bureaux romains, on travaille déjà sur l’élaboration de l’effectif pour la saison prochaine, et c’est probablement pour ça que le club fait du pied à Luis Campos, qui aurait de grandes chances de devenir le prochain directeur sportif du club selon la presse transalpine. On peut donc imaginer que l’un de ses objectifs sera de renflouer les caisses en vendant des joueurs, et Steven N’Zonzi pourrait être l’un d’eux.

20 millions d’euros à payer pour se l’offrir

Arrivé l’été dernier, le champion du monde 2018 a cependant eu du mal à se faire une place dans l’effectif romain. S’il a tout de même obtenu un temps de jeu conséquent - 26 rencontres de Serie A disputées jusqu’ici - l’ancien de Séville n’a pas pu rééditer ses prestations espagnoles. Le milieu de terrain de 30 ans s’est notamment montré moins à l’aise sur les séquences de possession de son équipe, peinant à véritablement lancer les offensives de son équipe. Et selon la Gazzetta dello Sport, une vente serait envisagée par la direction du club.

La Roma serait ainsi ravie de s’en séparer pour un montant qui lui permettrait de ne pas faire trop de pertes sur les 26 millions d’euros (bonus non compris) investis lors du dernier mercato estival. Un total de 20 millions d’euros pourrait même convaincre le club de s’en séparer précise le quotidien sportif italien, alors que l’acheteur devra tout de même assumer un salaire conséquent, qui est actuellement de quatre millions d’euros net par saison. Le média précise qu’Arsenal est intéressé, tout comme l’AS Monaco, alors que l’Olympique de Marseille ferait aussi partie des prétendants...