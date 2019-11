Joseph Minala se souviendra longtemps de cette saison 2013/2014. Lancé dans le grand bain de la Serie A par la Lazio, le milieu de terrain pensait voir sa carrière prendre un bel envol. À l’époque, le Camerounais était annoncé comme l’un des talents les plus prometteurs du club céleste. Malheureusement pour lui, s’il a fait les gros titres en Italie, ce n’était pas vraiment pour ses prestations, mais plutôt à cause d’une polémique liée à son âge. En clair, selon certains, son physique ne correspondait pas à l’âge de 17 ans inscrit sur ses papiers d’identité.

Une polémique XXL qui avait même obligé la fédération italienne (FIGC) à devoir statuer sur ce cas en 2014 pour mettre un terme au débat. Depuis cette affaire, Minala n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Parti en 2014, il n’a fait qu’enchaîner les prêts à Bari, Latina, et enfin à Salermitana, club de Serie B dans lequel il est resté de 2017 à juin 2019 (64 matches, 6 buts). Et puis, plus rien. Minala a quitté la Salerne et la Campanie sur un carton rouge reçu lors de son dernier match officiel, le 9 juin dernier. Revenu à la Lazio, le Camerounais végète dans l’oubli.

La Lazio n’en veut plus du tout

« Joseph Minala ne fait pas partie de l’équipe première. J’ai parlé avec lui, il avait voulu donner un coup de main pour se montrer », déclarait Simone Inzaghi il y a quelques jours. L’objectif des dirigeants de la Lazio est donc logiquement de lui trouver preneur dès le mois de janvier. Mais quels prétendants ? Viterbese, club de troisième division, serait intéressé. Et encore. « Nous verrons en janvier, nous sommes en train d’observer tellement de joueurs », a déclaré le président du club, Marco Arturo Romano. À part ça, rien d’autre comme le révèle la Gazzetta dello Sport.

Pas fameux pour un joueur qui a même été éjecté de l’équipe réserve. En effet, la Lazio pouvait inscrire un joueur né avant janvier 2000 (Minala est né en 1996). Minala avait donc pu intégrer l’équipe, mais ses piètres prestations ont convaincu ses dirigeants d’accorder cette place supplémentaire dans son quota de joueurs à un autre élément. Trouvera-t-il une solution pour rejouer au football ? L’avenir nous le dira. Dans le cas contraire, la Lazio devra assumer un élément (payé environ 400 000€ par an) dont le contrat s’achève en juin 2021.