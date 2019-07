C’était un secret de polichinelle, c’est enfin officiel : Diego Godin, en fin de contrat au 30 juin avec l’Atlético Madrid, ne prolongera pas l’aventure du côté de la capitale espagnole. Il s’est engagé en ce lundi 1er juillet 2019 avec l’Inter Milan, qui s’est qualifié in extremis pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. C’est donc un renfort de choix pour la formation lombarde qui a vu arriver sur son banc pour la saison prochaine Antonio Conte.

« Annonce : il y a un nouveau shérif en ville ! Diego Godin est un joueur de l’Inter Milan », a twitté ce lundi matin l’Inter Milan. Il faut dire qu’il ne faisait guère de doute quant à la destination de Godin lorsqu’on a appris qu’il ne prolongerait pas son aventure avec les Colchoneros. Après neuf ans de bons et loyaux services, l’international uruguayen, défait à la Copa America face au Pérou, va donc découvrir la Serie A.

« Pardon, c’est difficile. Si je vous ai fait venir, c’est pour vous dire que ce sont mes derniers jours ici. Je voulais vous le dire de vive voix, parce que c’est plus qu’un club pour moi, ça a été ma maison, j’en suis un supporter de plus. Je suis là pour vous remercier. Je ne pensais pas que cela allait arriver. J’ai passé des années merveilleuses, j’ai beaucoup grandi comme footballeur, mais aussi comme homme. Beaucoup de respect. Vous n’imaginez pas ce que cela représente pour moi. Merci, tout simplement merci », avait-il lâché lors lorsqu’il a annoncé son départ en mai dernier. Âgé de 33 ans, il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec les Nerazzurri.

@diegogodin is an Inter player !#WelcomeDiego #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/7XMbNYH1vH

