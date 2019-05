9 saisons, 387 matches officiels, joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matches dans l’histoire du club, 8 titres, dont deux Europa Leagues et une Liga... Diego Godin (33 ans) a marqué l’histoire de l’Atlético de Madrid. Ce mardi, au Wanda Metropolitano, le défenseur central a tenu une conférence de presse pour annoncer qu’il quitterait le club madrilène à l’issue de la saison, à la fin de son contrat. « Je veux vous remercier d’être tous là, la presse, mes partenaires, le staff, les employés, le président, la direction du club », a-t-il lancé avant de fondre en larmes.

« Pardon, c’est difficile. Si je vous ai fait venir, c’est pour vous dire que ce sont mes derniers jours ici. Je voulais vous le dire de vive voix, parce que c’est plus qu’un club pour moi, ça a été ma maison, j’en suis un supporter de plus. Je suis là pour vous remercier. Je ne pensais pas que cela allait arriver. J’ai passé des années merveilleuses, j’ai beaucoup grandi comme footballeur, mais aussi comme homme. Beaucoup de respect. Vous n’imaginez pas ce que cela représente pour moi. Merci, tout simplement merci », a-t-il poursuivi, sous les applaudissements de son auditoire.

Des émotions contrastées...

Et après un discours, lui aussi empreint d’émotion de la part de son président Enrique Cerezo, l’international uruguayen (127 sélections, 8 réalisations) en a dit un peu plus les raisons de son départ vers l’Inter Milan, et ce, même s’il n’a pas cité ou confirmé sa prochaine destination. « Je suis le capitaine, j’ai passé beaucoup de temps dans ce club, j’aurais voulu continuer, mais nous ne sommes pas tombés d’accord. À partir de là, un cycle s’est terminé. Le plus beau de ma carrière, de ma vie même. Je suis heureux d’avoir participé à l’histoire de ce club, d’avoir vécu tous ces moments dans ce club. Je suis triste de partir, mais je le fais la tête haute parce que j’ai tout donné, chaque jour, pour ce club », a-t-il confié avant d’ajouter.

« J’ai eu des offres par le passé, je suis toujours resté parce que je le sentais. Aujourd’hui, il faut respecter l’équipe d’abord, le club. J’ai choisi de rester l’été dernier, c’était ma décision, je ne regrette absolument pas. J’ai essayé de rester mais il n’a pas été possible de tomber d’accord. Aujourd’hui, je suis là pour faire mes adieux et dire merci. C’est la vie. Dans la vie, il faut faire des choix. Il y a des changements aussi. C’est ce qui te fait grandir aussi, ce qui te donne d’autres perspectives aussi. Je ne regrette rien. J’aurais aimé jouer ici toute ma vie. Mais ce n’est pas possible. Je retiens toutes les belles choses sur le terrain, les amitiés sur et en dehors », a-t-il conclu.