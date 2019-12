C’est fait, Zlatan Ibrahimovic est de retour à l’AC Milan. Parti en 2012 et à contre cœur pour le PSG, le géant suédois revient dans le club italien avec l’ambition de redresser une situation sportive instable (11e avec 21 points après 17 journées). L’accord a mis un certain temps à être trouvé mais il y a finalement eu un terrain d’entente entre les dirigeants milanais, Paolo Maldini, le directeur sportif en tête, et le super agent du joueur Mino Raiola. De quoi ravir l’ancien Parisien qui semble très heureux de revenir en Lombardie où il avait marqué les esprits.

« L’AC Milan annonce qu’il a trouvé un accord pour s’attacher les services du joueur Zlatan Ibrahimovic. L’attaquant suédois a conclu un accord avec le club rossonero jusqu’à la fin de cette saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante. (...) Ibrahimovic sera à Milan le jeudi 2 janvier pour passer les tests médicaux nécessaires avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour les premières séances d’entraînement », indique le communiqué de l’AC Milan sur son site internet. Ibrahimovic vient renforcer une ligne d’attaque timorée entre Krzysztof Piatek (4 buts), Rafael Leão (1 but), Suso (1 but) ou encore Ante Rebic (0 but).

L’ancien de MU et du Barça a signé en faveur du Milan un contrat un peu spécial d’après les dernières informations publiées sur les médias italiens. Libre depuis la fin de son aventure avec le Los Angeles Galaxy à la fin de la saison de MLS, il a paraphé un bail de six mois avec les Rossoneri, assorti d’une option d’un an supplémentaire. Il doit toucher un salaire d’un peu plus de 3 M€ pour sa première demi-saison, avant de toucher le double l’année suivante. Il fallait bien ça pour Sa Majesté Ibra.