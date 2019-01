La bataille du milieu de terrain est compliquée pour le Paris Saint-Germain. Pour cet hiver, déjà, le club de la capitale n’a toujours pas convaincu Everton ni le Zenit de lâcher Idrissa Gueye ou Leandro Paredes. Et en ce qui concerne les plans estivaux, le dossier Frenkie de Jong est en passe d’être anéanti par la dernière contre-attaque du FC Barcelone annoncée comme décisive par les médias espagnols et néerlandais. Dès lors, en attendant de voir si l’option Gueye ou Paredes peut être conclue, la presse italienne donne encore plus de corps à l’intérêt parisien pour Allan.

À 28 ans, le Brésilien du Napoli est régulièrement annoncé dans le viseur rouge-et-bleu depuis plusieurs semaines. Dernièrement, une avancée francilienne dans ce dossier était annoncée en Italie. Allan, un infatigable milieu qui a su séduire le PSG, notamment lors des deux confrontations face aux Partenopei en Ligue des Champions. Une tendance qui avait d’ailleurs été confirmée par les déclarations de Thiago Silva, très élogieux envers son compatriote.

Qatar Airways dans le deal ?

« Tous les grands joueurs sont les bienvenus. Allan m’a surpris. Quand je le suivais dans le championnat brésilien, je pensais que c’était un bon joueur, mais pas un joueur aussi fort comme je l’ai trouvé en l’affrontant en Ligue des Champions. Il a du caractère, mais il est aussi humble. Nous serions contents qu’il vienne. Dans le cas contraire, je lui souhaite le meilleur avec le Napoli. » Dans leurs éditions du jour, Il Corriere dello Sport et Il Mattino en ont remis une couche. Suite à la venue du président Aurelio De Laurentiis dans la capitale française, une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi a été évoquée. Mais pas seulement.

Avec la probable arrivée à Naples de l’Espagnol Fornals, les observateurs voient en cette opération la venue du successeur d’Allan. Quant aux négociations entre Paris et Naples, les deux quotidiens ajoutent qu’un deal pour le moins inattendu serait envisagé. En clair, le PSG paierait entre 50 M€ et 60 M€ à son homologue italien pour le transfert d’Allan. Et pour compenser les exigences financières supérieures des Napolitains, les Partenopei profiteraient du côté qatari du PSG pour décrocher un contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne Qatar Airways d’une valeur globale de 60 M€ à 70 M€ (étalés sur plusieurs années). Info ou intox ? Interrogé par RMC, De Laurentiis est resté évasif. « Je n’ai pas reçu d’offre. Nous sommes très amis, les deux clubs se parlent toujours pour d’autres occasions. S’il y a une occasion, on verra. On achète toujours les joueurs pour les garder chez nous. Mais s’il y a des situations faisables pour les deux clubs, nous verrons. Je ne parle jamais de fric, le fric c’est chic ». A suivre.