Adil Rami (32 ans) n’a pas perdu de temps. Quelques jours après s’être fait signifier son licenciement pour faute grave par la direction de l’Olympique de Marseille (l’affaire est toujours en cours), le défenseur central a rebondi du côté de Fenerbahçe, où il a signé un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. Discret jusqu’ici, le natif de Bastia a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée en Turquie, au micro de Fenerbahçe TV.

Un entretien au cours duquel le champion du Monde 2018, visiblement pas atteint par son départ de l’OM, a fait les présentations. « Je suis quelqu’un de naturel. Je pense que cette personnalité amusante donnera de la positivité à l’équipe. Bien sûr, je peux être une personne différente sur le terrain. En match, je deviens une autre personne. Je porte un costume qui cache mon identité plus vicieuse et plus défensive », a-t-il expliqué, ravi de ses premières impressions et découvertes sur les rives du Bosphore.

« Aller à la guerre » à nouveau avec Gustavo

« Nous travaillons dans la même bonne ambiance. Bien sûr, c’est le point positif. Nous devons vivre de la manière la plus profonde pour faire avancer cela. Actuellement, nous pouvons établir de bonnes relations avec les anglophones et les hispanophones », a-t-il indiqué, content d’évoluer avec Nabil Dirar et de retrouver Luiz Gustavo, transfuge de l’OM lui aussi. « Nous avons joué ensemble auparavant. Je suis très heureux que nous puissions à nouveau aller à la guerre ensemble maintenant », a-t-il notamment lancé au sujet du Brésilien.

Le n° 34 de l’écurie stambouliote se met maintenant au point physiquement pour être le plus rapidement possible au service d’Ersun Yanal. « Je continue à travailler avec l’équipe. Je suis content. Nous sommes actuellement en pleine préparation. Notre travail avance. Je peux dire que j’aime l’ambiance ici. Il y a de la concurrence, c’est bien pour faire avancer l’équipe et progresser. La semaine dernière a été très intense pour moi. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt. Il ne me manque qu’un match », a-t-il lâché, plein d’ambition. « Je suis à Istanbul et je veux servir cette équipe. Je veux jouer sur le terrain, être bon et gagner le championnat avec Fenerbahçe », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à.

