Euro, EdF : ce qu’à dit Kylian Mbappé aux Bleus avant la séance de tirs au but

Auteur d’une prestation insipide face au Portugal, malgré la qualification des Bleus sur le fil, Kylian Mbappé (25 ans) a assisté à la séance de tirs au but décisive depuis le banc de touche des Tricolores. A noter que c’est la première fois qu’un capitaine des Bleus cède sa place en pleine prolongation. En effet, jamais dans l’histoire de l’équipe de France, le brassard a changé de porteur après la fin du temps réglementaire.

Visiblement gêné par la douleur, le capitaine français n’a pas su tenir sa place jusqu’à la fin de la rencontre mais s’est fendu d’un discours fédérateur juste avant la fatidique séance de tirs au but. «Les gars, n’oubliez pas que c’est un geste technique. Tranquille. On l’a travaillé, c’est un geste technique. Faites abstraction de tout ce qu’il y a. C’est vous et le gardien, c’est un geste technique, on y va. Peu importe ce qu’il se passe, on reste tous ensemble», a ainsi lancé le nouveau joueur du Real Madrid. Résultat ? Les Bleus n’ont pas tremblé pour obtenir, au bout de la nuit, leur ticket pour le dernier carré où ils retrouveront l’Espagne.