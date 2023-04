Liga : le FC Barcelone retrouve la victoire contre l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

La Catalogne reprend des couleurs. Comme souvent cette saison, le FC Barcelone s’est imposé d’une courte tête en Liga, face à l’Atlético de Madrid (1-0). Un succès bienvenu dans les rangs du FCB, qui restait sur deux matchs nuls et vierges consécutifs en championnat (contre Girona puis à Getafe), en plus de la claque reçue face au Real Madrid (0-4), en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Pour ce choc du week-end en Espagne, Xavi pouvait compter sur le retour de De Jong dans l’entrejeu, alors que Pedri démarrait sur le banc.

Titulaire dans les rangs des Colchoneros, tout comme Lemar, Griezmann a lui bien failli faire mouche d’entrée de jeu dans son ancien jardin puisqu’il a trouvé la barre de Ter Stegen au bout de 45 secondes (1e). Il a fallu attendre la 17e minute pour que Lewandowski fasse parcourir le premier frisson au Camp Nou, en vain, tandis que Ter Stegen sauvait les Blaugranas face à Griezmann (36e). Et alors qu’on se dirigeait vers un score de parité à la pause après 45 premières minutes assez ternes, Ferran Torres a profité d’une passe de Raphinha pour ajuster tranquillement Oblak et ouvrir le score (1-0, 45e).

À lire

Vidéo : l’incroyable loupé de Robert Lewandowski fait enrager Twitter

Ferran Torres fait plier l’Atlético

Dès le retour des vestiaires, Ferran tentait de récidiver, mais cette fois, il perdait son duel face à Oblak (48e). Il fallait ensuite attendre l’heure de jeu pour voir un peu plus de spectacle dans ce choc globalement décevant. Mais ni Gavi (61e), ni De Paul (62e) ne sont parvenus à cadrer leurs tentatives. Le Barça a aussi manqué de justesse technique à plusieurs reprises, à l’image du jeune crack espagnol et de Raphinha, excellent dans son couloir droit, qui ont complètement manqué leur geste alors qu’ils se trouvaient en situation idéale dans la surface madrilène (72e).

La suite après cette publicité

Sans compter qu’ils ont été imités par Lewandowski, qui s’est étrangement précipité et a oublié son ailier brésilien alors qu’ils étaient deux face à un Oblak sorti loin de ses buts (76e). Cela aurait pu couter cher dans la foulée sans une intervention de Ter Stegen sur une Madjer tentée par Grizi de l’autre côté (73e). L’Atlético aura beau avoir poussé dans une fin de rencontre marquée par une pluie de cartons sous le soleil catalan, cela n’aura rien changé au résultat final.

La spéciale du Barça marche bien

Le Barça retrouve ainsi la victoire et le chemin des filets en même temps grâce à son 10e succès sur le score de 1-0 cette saison, en championnat. Ce qui lui permet de reprendre 11 points d’avance en tête de la Liga sur son dauphin, le Real Madrid. Les Colchoneros d’un Griezmann très en vue face à son ancienne équipe voient leur belle série de victoires (6) et d’invincibilité prendre fin. L’Atlético, qui garde 6 points d’avance sur la Real Sociedad, n’avait plus perdu en championnat depuis le 8 janvier dernier. C’était face aux Blaugranas, sur le même score.

La suite après cette publicité