Nike présente le ballon de la Série A pour la saison 2021-2022 !

Quelques semaines après avoir dévoilé le nouveau ballon de la Premier League, Nike révèle celui que l'on trouvera sur toutes les pelouses de Série A lors de la campagne 2021-2022.

La suite après cette publicité

Les clubs italiens rejoignent ainsi ceux des 4 autres grands championnats européens et savent maintenant avec quel ballon ils vont jouer lors du prochain exercice alors que la pré-saison débute et que de nombreux matchs amicaux sont prévus dans les prochaines semaines. L'équipementier américain est le partenaire officiel du championnat italien depuis 2007 et présente le nouveau ballon Flight avec lequel Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo feront trembler les filets dès la rentrée. Introduit la saison dernière en Angleterre et en Italie, ce ballon a eu droit à un relooking et fait peau neuve.

Comme le ballon Merlin l'a fait avant lui, le Flight va vivre une seconde saison consécutive en Serie A avant un probable remplacement pour la campagne 2022-2023. Totalement révolutionnaire, le Nike Flight reste identique d'un point de vue technologique. On retrouve ainsi la technologie Aerowsculpt et son design quasi sans couture modifiant l'aérodynamisme et les trajectoires du ballon afin de diminuer leur imprévisibilité. Des « micro-volets » sont également imprimés avec de l'encre 3D à des endroits stratégiques dans le but d'optimiser la stabilité aérodynamique. Enfin, la technologie « ACC », que l'on retrouve également sur certaines paires de crampons, recouvre le ballon pour offrir un toucher de balle idéal dans toutes les conditions de jeu.

S'il ne présente aucune nouvelle caractéristique technique, le Nike Flight a bénéficié d'un relooking. Cependant, contrairement à la Premier League qui a eu droit à un design exclusif, le ballon de la Serie A se base tout simplement sur le design classique du nouveau Nike Flight selon les informations de Footyheadlines. Bien que le design ne soit pas particulièrement original, ce ballon se distingue tout de même grâce à un coloris s'associant parfaitement au logo de la Serie A avec un fond blanc, des touches de bleu roi et de bleu marine et enfin la virgule rouge. Les clubs italiens utiliseront ce ballon durant leur pré-saison en attendant la reprise du championnat au mois d'août.