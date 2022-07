Le Stade Rennais a enfin trouvé le successeur de Nayef Aguerd

Que ce mercato estival semble compliqué pour le Stade Rennais. Depuis le transfert de son international marocain Nayef Aguerd pour la Premier League et West Ham contre 35 millions d'euros, le club breton a tenté plusieurs pistes pour renforcer sa charnière centrale. Avec le départ du Lion de l'Atlas et la longue blessure de Warmed Omari, Loïc Badé est le seul défenseur central de formation dans l'effectif de Bruno Genesio. Les refus se sont enchaînés pour la direction sportive rennaise menée par Florian Maurice, d'abord le Sud-Coréen de Fenerbahce Kim Min-jae (en partance pour Naples), puis le Brésilien du Benfica Morata. S'en sont suivis deux autres échecs, comme nous vous le révélions ce samedi : en effet, le SRFC n'a pu bouclé ni Manuel Akanji (Suisse - Borussia Dortmund) ni Evan N'Dicka (France - Eintracht Francfort). Mais à en croire la presse belge, le directeur sportif a enfin trouvé le central qui lui fallait...

La suite après cette publicité

En effet, à en croire les informations du quotidien Le Soir, le Stade Rennais serait tout proche de boucler l'arrivée du défenseur central belge Arthur Theate, évoluant à Bologne. La piste menant à l'international aux 3 sélections n'est pas récente du côté du Roazhon Park, puisqu'il avait déjà été pisté par les Rouge-et-Noir l'été dernier avant de lui préférer le Lensois Badé, qui leur a coûté 17 millions d'euros. Le montant de ce transfert ne devrait pas être bien loin que celui déboursé pour l'ancien Sang et Or. La publication belge ajoute que Rennes devrait lâcher plus de 15 millions d'euros au club italien pour libérer le Diable Rouge de ses trois années de contrat, qui rejoindrait son coéquipier en sélection Jérémy Doku. Passé par plusieurs centres de formation (Genk, Standard de Liège...), le défenseur de 22 ans a fait ses débuts en professionnel à Ostende avant de traverser les Alpes pour rejoindre les Rossoblu la saison passée sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat de 6 millions d'euros. Le natif de Liège y aura disputé 31 matches de Serie A la saison passée, pour 2 buts et 1 passe décisive.