Belgique-France : Thorgan Hazard forfait, Arthur Theate appelé

Italiens et Espagnols s'affrontent ce soir, en demi-finale de l'UEFA Nations League, du côté de Milan (20h45). Et c'est peu dire que les deux formations doivent composer avec de nombreux absents. Sept des vingt-six champions d'Europe italiens sont absents. Côté espagnol, dix joueurs convoqués pour les rencontres de septembre sont absents de la liste de Luis Enrique. Il en sera de même demain, pour les Belges et les Français, qui s'affrontent à Turin (20h45).

La suite après cette publicité

Outre les absents déjà connus, restés en dehors des listes des deux sélectionneurs, des forfaits de dernière minute sont peuvent être à déplorer. Du côté des Red Devils, Roberto Martinez devra faire sans Thorgan Hazard. La sélection belge vient de communiquer l'absence de l'ailier gauche du Borussia Dortmund. Au contraire, Arthur Theate (21 ans), défenseur gaucher de Bologne appelé pour la première fois, est du voyage en Italie. Il pourrait remplacer Jason Denayer, incertain.