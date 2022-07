Mercato : Rennes prend deux nouveaux refus d'envergure

À la recherche de deux défenseurs centraux pour palier le départ de Nayef Aguerd à West Ham et à la longue indisponibilité de Warmed Omari, Florian Maurice essuie refus sur refus. Après Kim Min-Jae en route pour le Napoli et Morato que le Benfica ne veut pas lâcher, le directeur sportif rennais vient de se prendre deux nouveaux refus.

L'ancien homme fort de l'OL, qui cherche un défenseur central axe gauche, a tenté sa chance pour Manuel Akanji (26 ans). Mais Rennes a essuyé un refus du joueur qui n'est pourtant plus en odeur de sainteté au Borussia Dortmund. Autre stop pris par Maurice, encore en Allemagne, mais cette fois-ci du côté de l'Eintracht Francfort. Le club breton avait pensé à Evan N'Dicka. Mais là, le club allemand n'est pas vendeur et n'entend pas lâcher son colosse international U20 français (1m92-82kg)), auteur de 44 matches, 4 buts et 4 passes décisives avec le club allemand.