Ligue Europa Conference : Rennes maîtrise Rosenborg

Pour la toute nouvelle compétition de l'UEFA, le Stade Rennais recevait Rosenborg ce jeudi à 20 heures pour le match aller des barrages de la Ligue Europa Conference. Sixièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Bretons jouaient donc une partie de leur avenir européen au Roazhon Park avant le match retour, dans une semaine, en Norvège. Pour cette rencontre, Bruno Genesio était privé de Jérémy Gelin mais pouvait compter sur la dernière recrue, Baptiste Santamaria, titulaire au coup d'envoi. Dans un 4-3-3, les Rouge et Noir débutaient avec Gomis, protégé par un quatuor défensif composé de Traoré, Badé, Aguerd et Meling. Au milieu de terrain, Santamaria était aligné aux côtés de Bourigeaud et Tait. Devant, le coach rennais alignait un alléchant trio offensif : Doku-Terrier-Sulemana.

En face, se dressait le club scandinave, 26 fois champions de Tippeligaen et très en forme actuellement puisqu'il restait sur une série impressionnante de 37 buts marqués lors de ses huit derniers matches (4e après 15 journées de championnat). Pour se hisser jusqu'aux barrages, le club de Trondheim s'était défait des Islandais de Hajnarfjordur puis des Slovènes de Domzale. Privé d'Henriksen, Skjelbred et Wiedesheim-Paul, restés à l'infirmerie, Age Hareide alignait lui aussi un 4-3-3 où le dernier rempart Hansen était soutenu par une ligne arrière composée de Reitan, Eyjolfsson, Hovland et Andersson. Dans l'entrejeu, l'ancien Rennais Tettey était présent aux côtés de Tagseth et Hoff. Sur le front de l'attaque, Stefano Vecchia, préféré à Emil Konradsen Ceide, officiait aux côtés d'Holse et Islamovic, titulaire en pointe.

Le Stade Rennais en contrôle

Sous les yeux de leurs supporters (14.868 spectateurs), les Rennais se mettaient rapidement en évidence mais sur les deux premiers corners de Bourigeaud, ni Badé (5e), ni Aguerd (7e) ne cadraient leur reprise de la tête. Dominateurs (73% de possession dans les 20 premières minutes), les Rouge et Noir se procuraient d'ailleurs la première très grosse occasion dans cette rencontre. Bien servi par le virevoltant Doku, Santamaria était tout proche d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs mais sa talonnade était parfaitement repoussée par Hansen (8e). Face à un bloc bas et très compact, les coéquipiers de Santamaria insistaient sur les ailes et leur bon début de match dans le jeu allait rapidement se traduire au tableau d'affichage. Sur un nouveau centre de Bourigeaud au second poteau, Aguerd s'élevait plus haut que tout le monde pour conclure d'une tête victorieuse (1-0, 15e). Sérieux collectivement, les Bretons se montraient, par la suite, moins dangereux offensivement mais rentraient tout de même avec l'avantage au score face à des Scandinaves attentistes (1 tir cadré à la pause).

De retour des vestiaires, les hommes de Genesio gardaient la même intensité et asphyxiaient les Norvégiens (67% de possession de balle), notamment par les percussions de Doku et Sulemana. Sur un nouvelle vague offensive, le jeune international belge était d'ailleurs tout proche de faire le break mais sa frappe flirtait avec le montant droit d'Hansen (55e). Malgré l'emprise totale rennaise, Islamovic faisait frémir le Roazhon Park l'espace d'une seconde. Il ne lui manquait finalement que quelques centimètres pour couper victorieusement un centre d'Hovland (61e). Mais le SRFC reprenait sa marche en avant et le nouvel entrant Guirassy allait s'illustrer à maintes reprises. Une première fois de la tête (75e) puis sur une frappe repoussée par le portier norvégien (83e) avant de finalement trouver la faille. Sur un nouveau caviar de Bourigeaud, l'attaquant rennais concluait d'une belle tête décroisée (2-0, 84e). Le break était fait et les Bretons allaient tranquillement contrôler la fin de cette rencontre pour garder ce précieux score (2-0) avant le match retour. Rendez-vous le 26 août prochain au Lerkendal Stadion où Rennes tentera donc de valider définitivement son billet pour la Ligue Europa Conference.

