Real Madrid-Villarreal : les compositions officielles

C'est le moment de conclure pour le Real Madrid. Premiers avec quatre points d'avance sur leur dauphin catalan à deux journées de la fin, les hommes de Zinédine Zidane peuvent s'adjuger dès ce soir la 34e Liga de leur histoire en faisant tomber Villarreal au stade Alfredo Di Stefano (une rencontre à suivre dès 21h sur notre site). Un tout autre résultat qu'une victoire de la Casa Blanca permettrait cependant au FC Barcelone de retarder l’échéance si et seulement si les coéquipiers de Lionel Messi l'emportent parallèlement face à Osasuna au Camp Nou (un match également à suivre en direct commenté sur notre site).

Pour le match du titre, Thibaut Courtois sera bien évidemment le dernier rempart. Devant lui, la ligne défensive est composée par l'homme en forme Ferland Mendy, ainsi que les indéboulonnables Sergio Ramos, Raphaël Varane et Daniel Carvajal. Au milieu on retrouve le trio expérimenté : Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Alors que Rodrygo épaulera Karim Benzema et Eden Hazard devant. De l'autre côté, Sergio Asenjo gardera les buts du sous-marin jaune. En défense, Javier Calleja aligne un quatuor Xavi Quintillà, Pau Torres, Soufiane Chakla, Mario Gaspar. André Zambo Anguissa, Manu Trigueros et Moi Gómez forment le milieu à trois. Enfin, Samu Chukwueze, Gerrard et Rubén Peña mèneront les offensives des visiteurs.

Suivez la rencontre du titre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Real Madrid : Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Modric, Kroos - Hazard, Benzema, Rodrygo.

Villarreal : Asenjo - Quintillà, Pau, Chakla, Gaspard - Morlanes, Anguissa, Gómez - Chukwueze, Gerrard, Peña.