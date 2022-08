OL : offensive de Manchester United et du FC Barcelone pour Malo Gusto !

À moins de deux semaines de la fin du mercato d’été, tout s’accélère. Beaucoup de clubs qui pensaient en avoir terminé avec le mercato sont attaqués et risquent de devoir prendre de grosses décisions. L’un des assaillants de cette fin de marché, Manchester United, chamboule d’ailleurs les plans de pas mal d’équipes.

Les Red Devils ont bon espoir d’attirer Casemiro que l’on pensait indélogeable du Real Madrid et L’Équipe nous apprend cet après-midi qu’ils ont décidé de s’attaquer au Lyonnais Malo Gusto. À la recherche d’un latéral droit, les Mancuniens ont contacté l’entourage du joueur de 19 ans de l’OL. Mais ils ne sont pas les seuls. Le quotidien ajoute que le FC Barcelone est également intéressé (les Blaugranas pistent aussi Juan Foyth de Villarreal).

L’OL n’est pas vendeur, mais…

Face à cet intérêt, le club a fait savoir au journal que : « beaucoup de clubs nous ont approchés, mais on a été très clairs, pas de départ », confirmant ainsi les dires du responsable du recrutement, Bruno Cheyrou. « Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l'ADN OL, de la formation, de la jeunesse et ils rentrent dans ce cadre-là ».

L’OL veut d’ailleurs discuter avec son joueur (dont le contrat expire en 2024) d’une prolongation. Toutefois, reste à savoir si les Gones sauront se montrer aussi fermes si une offre XXL est formulée. « À un moment donné, au vu de leurs performances et de leur âge, on risque d'avoir des propositions très importantes », déclarait Cheyrou, laissant ainsi la porte ouverte à tout scénario.