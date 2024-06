Dortmund - Real Madrid : l’arbitre de la finale rattrapé par son passé sulfureux

C’est le grand jour. La saison 2023/2024 de football va officiellement se refermer ce samedi soir avec ce choc en finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid, tombeur du Bayern, au Borussia Dortmund, bourreau du PSG. Cette dernière grande soirée de la saison organisée sur la pelouse du stade anglais de Wembley est arbitrée par Monsieur Slavko Vinčić, arbitre slovène au passé sulfureux. Tout remonte au printemps 2020 quand la police bosniaque fait une descente dans une maison close de la ville de Bijeljina en Bosnie-Herzégovine. Lors de leurs fouilles, les autorités locales arrêtent, dans cette maison de prostitution, neuf femmes et 26 hommes. Parmi eux se trouvait l’arbitre officiel de l’UEFA, Slavko Vinčić, aux côtés d’un cador du banditisme bosniaque, Tijana Maksimovic, accusé de proxénétisme.

Dans leur perquisition, les policiers saisiront également de la cocaïne et des armes : «Je gère ma propre entreprise. J’étais en Bosnie-Herzégovine pour une réunion avec certains partenaires commerciaux, il y a eu une invitation à une fête dans un ranch à laquelle nous avons répondu. C’était ma plus grosse erreur et je la regrette. Il n’y avait pas d’orgies et je n’ai vu aucune arme. Je n’ai rien à voir avec ce groupe arrêté et détenu, et mes associés non plus», s’était défendu l’arbitre. Entendu par la justice et par l’UEFA, Slavko Vinčić n’a jamais été inquiété et a pu poursuivre sa carrière internationale et grimper les échelons de l’arbitrage européen.