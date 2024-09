France - Italie : Gianluigi Donnarumma torpille l’arbitrage

Décevante lors de l’Euro 2024, l’Italie s’est remise dans le sens de la marche. En déplacement au Parc des Princes, les partenaires de Gianluigi Donnarumma ont très mal débuté avant de retrouver progressivement des couleurs et s’offrir un précieux succès face à l’équipe de France pour leur entrée en lice en Ligue des Nations (1-3), ce vendredi. Fier du sursaut d’orgueil de son équipe et de la partition globale des siens, le dernier rempart du PSG s’est attardé sur un fait de jeu et un échange avec l’arbitre, Sandro Schärer, qui l’a visiblement agacé en début de partie.

«Ce que j’ai dit à l’arbitre après le but du 1-0 ? D’attendre que je sois prêt car je n’avais pas encore mis mon gant… On a su rester calme. On a fait un grand match. Tout le monde est habitué à jouer avec ce système, on a compris nos erreurs. Nous avons été exceptionnels défensivement, je me sentais tranquille. J’ai retrouvé le sourire. J’ai retrouvé une Italie unie ce soir. L’attitude était bonne cette semaine, je m’attendais à ce genre de match», a argumenté le portier de la Nazionale au micro de la Rai.