LdN : renversée par l’Italie, l’équipe de France rate son entrée en lice

Opposée à l’Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations version 2024-2025, l’équipe de France, éliminée aux portes de la finale lors du dernier Euro, faisait sa rentrée des classes, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Organisés en 4-2-3-1 avec Ibrahima Konaté et William Saliba dans l’axe de la défense, les Bleus pouvaient également compter sur leur petit nouveau, Michael Olise. En attaque, Antoine Griezmann et Bradley Barcola accompagnaient, quant à eux, Kylian Mbappé, seul en pointe. De son côté, la Nazionale se présentait en 3-5-2. Gianluigi Donnarumma débutait dans les cages, tout comme Lorenzo Pellegrini et Matteo Retegui, titularisés en pointe. Un choc qui démarrait sur les chapeaux de roues.

Profitant du laxisme de Giovanni Di Lorenzo, Barcola surgissait, accélérait et ouvrait le score d’une frappe en force (1-0, 1e). Douchée après 12 petites secondes de jeu, l’Italie tentait de réagir et manquait de peu l’égalisation dans la foulée. Sur un bon centre depuis le côté gauche, Pellegrini remisait de la tête pour Frattesi mais ce dernier, esseulé aux six mètres, voyait sa tête terminer sur la barre transversale de Maignan. Dans la continuité de l’action, Retegui manquait lui aussi de précision (6e). Gênés par la vivacité de Barcola et Mbappé, les Transalpins découvraient également la créativité d’Olise, auteur d’une belle frappe cadrée mais captée par Donnarumma (11e). Supérieurs techniquement, les hommes de Didier Deschamps allaient pourtant se faire surprendre…

La France a perdu le fil

Après un premier arrêt de Maignan sur une frappe croisée de Retegui (26e), la Squadra Azzurra égalisait au terme d’un sublime mouvement. Trouvé sur le côté gauche, Dimarco profitait d’une superbe remise de Tonali et enchaînait avec une reprise de volée imparable, dans la lucarne opposée du potier tricolore (1-1, 30e). Surpris, les Bleus balbutiaient quelque peu leur football et s’en remettaient à Barcola pour créer du danger. Décalé à l’entrée de la surface, l’ailier parisien s’offrait un joli numéro, mais sa frappe, déviée, flirtait avec le poteau droit italien (39e). Bousculée et gênée par une sélection italienne beaucoup plus tranchante, la France était finalement logiquement accrochée à la pause. Au retour des vestiaires, les Italiens accéléraient encore.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Italie 3 1 2 1 0 0 3 1 4 France 0 1 -2 0 0 1 1 3

A la conclusion d’une magnifique action collective, le nouvel entrant Raspadori oubliait cependant de servir son coéquipier et voyait sa frappe freinée puis captée par Maignan (48e). Dans le dur et dominés dans l’entrejeu, les Bleus finissaient par craquer. Sur une perte de balle de Fofana, Retegui, trouvé sur le côté droit, centrait parfaitement pour Frattesi qui terminait en taclant le cuir (1-2, 51e). Si Ousmane Dembélé et Manu Koné entraient en jeu, les Tricolores n’y arrivaient toujours pas. Sur corner, Frattesi prenait le meilleur sur Clauss et forçait Maignan à réaliser une magnifique parade (59e). À l’entrée du dernier quart d’heure, l’Italie faisait le break. Servi en plein cœur de la défense française, Raspadori se jouait de Saliba et trompait Maignan (1-3, 74e). Dans les derniers instants, Griezmann se signalait d’une belle frappe enroulée du gauche (77e) mais le score n’évoluait plus. Décevante, l’équipe de France rate son entrée dans la compétition et se devra de réagir contre la Belgique, lundi soir.