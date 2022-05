Le PSG fixe sa date de reprise

À la veille du dernier match de Ligue 1, ce samedi, contre le FC Metz, au Parc des Princes, le Paris SG a communiqué la date de reprise pour la préparation estivale.

La suite après cette publicité

Et, selon RMC Sport, les Rouge-et-Bleu ont rendez-vous le 4 juillet, soit dans un peu plus d'un mois et demi. Reste à savoir qui sera encore là alors qu'un certain flou entoure plusieurs cas (Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, etc.).

Pour cette dernière journée de Ligue 1, profitez de l’offre exclusive Foot Mercato et Parions Sport en ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte Parions Sport en ligne dès maintenant pour en bénéficier.