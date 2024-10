Qualifs CAN 2025 : le Sénégal et la Côte d’Ivoire brillent, la Tunisie sombre face aux Comores

Ce vendredi soir, les qualifications pour la prochaine CAN se poursuivaient en Afrique. Championne de la dernière édition, la Côte d’Ivoire affrontait la Sierra Leone à domicile. Une opposition aisée sur le papier, mais qui aura été finalement plus compliquée que prévu pour les Éléphants. Alors que Nicolas Pépé a ouvert le score dès la 3e minute, les Ivoiriens ont failli doubler la mise, mais Franck Kessié a raté son penalty à la 37e minute. Un raté qui a laissé la porte ouverte à leurs adversaires qui ont égalisé grâce à Alhassan Koroma juste avant la pause. L’ancien milieu de l’AC Milan et du FC Barcelone s’est fait pardonner au retour des vestiaires en remettant la Côte d’Ivoire devant à la 51e minute et en ayant sa revanche sur penalty en fin de match (3-1, 76e). En fin de match, Oumar Diakité y est également allé de sa banderille transformée (87e). Le score n’a plus évolué et les hommes d’Emerse Faé ont entériné leur troisième succès en autant de rencontres dans ce groupe G.

Dans le même temps, le Sénégal s’est largement imposé contre le Malawi. En ouvrant le score en première période grâce à deux anciens de l’OM sur un but de Pape Gueye servi par Iliman Ndiaye, les champions d’Afrique 2021 ont déroulé en inscrivant trois buts de la 69e à la 78e minute grâce à Sadio Mané, Boulaye Dia et Nicolas Jackson. Les Lions de la Teranga rejoignent le Burkina Faso en tête du groupe L avec 7 points. À domicile, la Tunisie a été surprise par les Comores ce vendredi soir. Pourtant dominateurs, les Aigles de Carthage ont été vaincus par le but de Rafiki Said au retour des vestiaires (0-1, 63e). Grâce au but de l’attaquant troyen, les Comores reviennent à un point de la Tunisie dans le groupe A. Dans le même temps, le Mali est grimpé à la première place de son groupe grâce à sa victoire face à la Guinée-Bissau. Les Maliens peuvent remercier El-Bilal Touré, unique buteur de la rencontre. Pour finir, l’Angola s’est imposé face au Niger grâce au penalty de Mabululu (75e) et au but tardif de Milson (85e) quand le Gabon et le Lesotho se sont quittés sur un score vierge.

Les résultats de 21h :

Côte d’Ivoire 4-1 Sierra Leone : Pépé (3e), Kessié (51e, 76e) et Diakité (87e) / Koroma (43e)

Sénégal 4-0 Malawi : Gueye (35e), Mané (69e), Dia (71e) et Jackson (77e)

Mali 1-0 Guinée-Bissau : Touré (62e)

Tunisie 0-1 Comores : Said (64e)

Gabon 0-0 Lesotho

Angola 2-0 Niger : Mabululu (75e) et Milson (85e)