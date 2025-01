Le FC Nantes bloque le départ de Mostafa Mohamed

Convoité lors de cette fenêtre hivernale, Mostafa Mohamed reste pour l’heure un joueur du FC Nantes. Auteur de 3 buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant égyptien a pourtant bien l’intention de s’offrir un nouveau challenge. Interrogé sur l’avenir de son joueur, Antoine Kombouaré avait d’ailleurs indiqué que ce dernier cherchait une nouvelle destination pour avoir plus de temps de jeu et s’imposer. « Depuis cet été, même la saison dernière, il est sur le départ. Cet été il était prêt pour partir mais il n’a pas trouvé les clubs qu’il souhaitait. Et puis là, depuis le début du mercato, on discute fort pour que lui puisse trouver un endroit où il puisse s’épanouir, un entraîneur qui le fasse jouer. Mais il ne trouve pas donc il est là. », avouait le technicien de 61 ans.

Suite à ces déclarations, Mostafa Mohamed a décidé de quitter le FC Nantes. Oui mais voilà, selon nos dernières informations, les Canaris bloquent, pour l’heure, le départ du joueur de 27 ans. La raison ? Les clubs intéressés (Panathinaïkos, Lens, Leganes) préfèrent un prêt mais les Canaris souhaitent eux un transfert… De plus, après l’énorme performance de Mostafa Mohamed face à Lyon (il a offert l’égalisation après son entrée en jeu), les dirigeants canaris auraient revu leur position sur l’attaquant égyptien. Affaire à suivre.