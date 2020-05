Real Madrid : l'agent d'Achraf Hakimi annonce un plan d'avenir pour son protégé

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi (21 ans) avait choisi de quitter la Casa Blanca pour avoir plus de temps de jeu et ne pas rester dans l’ombre de Dani Carvajal, titulaire indiscutable au poste de latéral droit. Prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons, l’international marocain (28 sélections, 2 buts) a fait un pari gagnant. Car au BVB, le défenseur a vu sa cote exploser.

Intenable sur son flanc droit, Hakimi a réussi à être considéré aujourd’hui comme l’un des trois meilleurs spécialistes à son poste. Véritable piston, il affiche des belles statistiques cette saison (6 buts et 10 passes décisives en 28 matches de Bundesliga). Alors, forcément, son nom fait de plus en plus parler à l’heure où son prêt en Allemagne est sur le point de se terminer. Si les Marsupiaux rêvent de l’enrôler définitivement, le PSG est également venu aux nouvelles.

Hakimi veut absolument s'imposer un jour au Real Madrid

Autant de bruits de couloir qui ont conduit l'agent du joueur, Alejandro Camaño, a multiplié les sorties médiatiques. « Il reviendra au Real Madrid quand la saison sera terminée. On verra ce qu’il se passera. Il veut jouer des matches, comme cette année où il a été titulaire à chaque fois. Nous ne sommes pas pressés. La seule chose à laquelle il prétend, c’est de jouer des matches», a-t-il déclaré à Onda Madrid, dans des propos relayés par Marca, avant de poursuivre.

« Avec Madrid, il y a un bon dialogue. Ils veulent toujours avoir un œil sur lui et ce que nous ne voulons pas, c’est nous éloigner du Real. Nous trouverons un accord pour qu’il reste ou qu’il parte sans oublier que l’objectif c’est de jouer un jour pour le Real Madrid, qui est pour lui la meilleure équipe du monde. Le chemin peut être court si Madrid lui propose de rester ou plus long s’il doit partir. Mais l’objectif reste le même : jouer dans la meilleure équipe du monde. » Difficile d'être plus clair.