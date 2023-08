Affaire Rubiales : une majorité du staff de l’Espagne démissionne

Suite aux nombreux dérapages de Luis Rubiales suite au sacre de l’Espagne à la Coupe du monde féminine, une vague d’indignation a éclaté à travers le monde du football et de l’autre côté des Pyrénées. Alors que plusieurs joueuses de la Roja ont annoncé leur mise en retrait de la sélection, la Fifa a annoncé la suspension du président de la Fédération espagnole.

Ce samedi, ce dernier a perdu encore plus de soutien auprès de ses collaborateurs. Alors que Luis de la Fuente, sélectionneur de la sélection masculine de l’Espagne, a enfoncé son ancien patron, six membres du staff des joueuses espagnoles ont annoncé leur mise en retrait tant que Rubiales n’a pas présenté sa démission et ont annoncé «leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Luis Rubiales à l’égard de Jennifer Hermoso.»