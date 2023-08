Affaire Rubiales : le communiqué cinglant des joueuses de l’Espagne

La suite après cette publicité

C’est l’affaire qui fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Championne du monde pour la première fois de leur histoire, les joueuses espagnoles n’ont même pas pu profiter de leur sacre en paix avec l’affaire Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de football s’est rendu coupable d’un baiser non désiré sur Jenni Hermoso et après des gestes obscènes suite au sacre de la Roja. Et alors qu’il était censé présenter sa démission ce vendredi, Rubiales a finalement annoncé qu’il n’avait pas à la prendre et a repoussé cette idée.

Ce refus a suscité une vague d’indignation en Espagne. En fin d’après-midi, les joueuses, solidaires suite à cet événement, ont d’ailleurs publié un communiqué cinglant et ont menacé de ne plus jouer si Rubiales restait en poste : «Après tout ce qui s’est passé pendant la Coupe du Monde Féminine, nous tenons à préciser que toutes les joueuses qui signeront cette lettre ne reviendront pas à l’appel de l’équipe nationale si les dirigeants actuels continuent. Les joueurs signataires sont : Jennifer Belle; Alexia Putellas ; Masse Rodriguez ; Irène Paredes ; Ona Battle ; Mariona Caldentey; Thérèse Abelleira ; Maria Pérez ; Collation de dégustation; Aïtana Bonmati ; Laïa Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández ; Rocio Galvez; Irène Guerrero ; Alba ronde; Athéna del Castillo ; Eva Navarro; Salle Enith ; Ivana Andrés ; ; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa ​​​​Moraza; Maria Léon « Mapi » ; Chiffons Sandra ; Claudia Pina ; Amaiur Sarriegi; Leïla Ouahabi ; Laïa Alexandrie ; Lucie Garcia ; Andréa Pereira ; Véro Boquete ; Ainhoa ​​​​Tirapu ; Sandra Villanova; Ana Romero « Willy » ; Silvia Meseguer; Nagore Calderón ; Carmen Arce « Kubalita » ; Priscilla Borgia ; Natalia Pablos ; Susan Guerrero ; Laraitz Lucas; Elizabeth Benoît ; Amanda Sampédro ; Isabelle Fuentes ; Elizabeth Sánchez ; Mari Paz Azagra ; Vanessa Gimbert ; Virginie Torrecilla ; Leire Landa; Elizabeth Ibarra ; et Marta Torrejón.»