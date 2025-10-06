Le Yeni Malatyaspor, l’ancien européen qui compte -41 points en troisième division turque

En Turquie, le football ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Dans un pays qui adore le ballon rond, les drames sociaux, économiques, judiciaires et naturels ont souvent un impact fort. Parmi les clubs les plus frappés par ces bouleversements récurrents, le Yeni Malatyaspor est devenu un symbole du naufrage de certaines équipes turques. Basé dans la ville de Malatya, fortement touchée par le séisme dévastateur de février 2023, le club a connu une chute vertigineuse qui l’a fait basculer des pelouses de Süper Lig aux profondeurs du football professionnel turc.

En effet, le tremblement de terre qui a secoué l’est de la Turquie a détruit une partie des infrastructures de la ville et emporté la vie de plusieurs milliers de personnes, dont le gardien de but du club, Ahmet Eyüp Türkaslan. Privé de stade, d’effectif et d’organisation, Yeni Malatyaspor avait été exempté de fin de saison en 2023, avant de reprendre en 2024 avec une dette de 20 millions d’euros, aucun joueur sous contrat, et un retrait administratif de 21 points. Dès lors, la relégation fut inévitable et tout s’est enchaîné.

Un premier point en plus de deux ans avant une nouvelle pénalité

Pourtant, le club présent au troisième tour de qualifications en Ligue Europa en 2019 a retrouvé un léger sourire fin septembre. Après 974 jours sans glaner un seul point, Yeni Malatyaspor a enfin mis fin à une série de défaites historiques en obtenant un match nul (1-1) contre l’Ankara Demirspor en championnat. C’est le premier résultat positif depuis février 2023 pour une équipe qui restait sur une saison complète à zéro point avec l’humiliation record de 38 défaites en 38 journées en 2024-2025. Actuellement dernier de 3e division avec -35 points, le club enchaîne les mésaventures et est condamné à une descente certaine.

Pire encore, la formation turque a encore été épinglée ce dimanche. La Commission de discipline de la FIFA a infligé une nouvelle pénalité de 6 points à Yeni Malatyaspor, club du groupe rouge de la troisième division turque. Le club n’ayant pas réglé plusieurs dettes liées à d’anciens transferts, dont celle concernant le joueur Youssouf Ndayishimiye envers le club burundais Aigle Noir FC. Les autres pénalités concernaient notamment les transferts de joueurs comme Karim Hafez, Wallace, Benjamin Tetteh ou encore Jospin Nshimirimana. Après ces nouvelles sanctions, Yeni Malatyaspor voit son total de points descendre à -41. La descente aux enfers est encore d’actualité pour le club turc…