Jenni Hermoso contredit la version de Luis Rubiales

Critiqué par le monde politique espagnol pour son baiser polémique envers la joueuse espagnole Jennifer Hermoso, lors de la remise du trophée du Mondial 2023 dimanche dernier, Luis Rubiales a assuré ce vendredi qu’il refusait de démissionner, ce qui a provoqué une indignation. Le président de la fédération espagnole a affirmé qu’il s’agissait d’un «baiser spontané, mutuel, euphorique et consenti». Une version des faits que contredit la joueuse. Jenni Hermoso a publié une déclaration dans laquelle elle nie que le baiser de Luis Rubiales était consenti.

«Je tiens à préciser qu’à aucun moment, je n’ai consenti au baiser qu’il m’a donné et qu’en aucun cas, je n’ai cherché à soulever le président. Je ne tolère pas que l’on mette en doute ma parole et encore moins que l’on invente des mots que je n’ai pas prononcés», a déclaré la championne du monde 2023, dans un communiqué relayé par la presse espagnole. Dans cette même déclaration, les champions du monde de football appellent à des changements structurels au sein de la Fédération. «Nous voulons terminer cette déclaration en appelant à de véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l’équipe nationale senior à continuer à se développer, afin que nous puissions transmettre ce grand succès aux générations futures», ajoutent les joueuses.