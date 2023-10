Serie A : la Lazio bat l’Atalanta dans un match prolifique, Frosinone s’offre l’Hellas Vérone

Suite de la 8e journée de la Serie A ce dimanche après-midi, avec deux rencontres programmées à 15 heures. La Lazio, battue par l’AC Milan en championnat avant de s’imposer sur la pelouse du Celtic en Ligue des champions, s’imposait à domicile face à l’Atalanta (3-2) grâce à un contre-son-camp de De Ketelaere (5e), le premier but de Taty Castellanos (11e) et la réalisation tardive de Matias Vecino (83e), malgré le retour au score de la Dea avec Ederson (33e) et l’ancien Marseillais Kolasinac (63e). Les Laziale respirent un peu et gagnent 5 places.

De son côté, le promu Frosinone s’offrait également un bon succès à domicile face à l’Hellas Vérone (2-1), qui avait failli être condamné à la relégation en Serie B avant de remporter son barrage face à Spezia. Le Brésilien prêté par le Real Madrid, Reinier, débloquait la marque avant la pause (1-0, 45+1e), avant le break signé Matias Soulé, prêté par la Juve (2-0, 66e). Malgré la réduction du score de Milan Djuric, les Canarini sont victorieux pour la troisième fois de la saison et montent à la huitième place. Le Hellas, quant à lui, reste bloqué à la 16e place au classement.