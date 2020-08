La LFP officialise la date de reprise du mercato

Ouvert entre le 8 juin et le 9 juillet, le mercato a pris fin subitement en France. Et pour cause, la FIFA n'autorise que douze semaines maximum pour le mercato estival. Ce qui a donc empêché les clubs de Ligue 1 (et Ligue 2) d'inscrire des recrues pendant un mois. Mais cela va bientôt être révolu. La LFP a envoyé une circulaire concernant les "périodes estivales d'enregistrement 2020" comme le rapporte RMC Sport.

Celle-ci prévoit une seconde session de mercato qui va débuter le 15 août prochain et qui va durer jusqu'au 5 octobre. Un timing idéal puisqu'il permettrait d'achever le mercato avant le dépôt des listes de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les autres grands championnats ont déjà ouvert leur mercato à l'exception de l'Italie (1er septembre). Dans tous les cas, les cinq plus grands championnats européens verront leur mercato se finir le 5 octobre.