Real Madrid : le malaise qui plombe le vestiaire et le mercato

Carlo Ancelotti a le choix du roi. En effet, le coach du Real Madrid a sous ses ordres de nombreuses stars. En attaque, tout le monde attend de savoir comment il va utiliser Kylian Mbappé, gérer le jeune Endrick et faire cohabiter tous ses éléments offensifs. Mais le Mister a l’habitude de ce genre de choses. L’an dernier, il a dû gérer le retour de blessure de Thibaut Courtois en fin de saison alors qu’Andriy Lunin avait réalisé de bonnes performances en son absence. Malgré cela, c’est bien le Belge qui a gardé les buts madrilènes lors de la finale de la Ligue des champions remportée face au Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Lunin plombe son club

Et l’ancien entraîneur du PSG veut visiblement poursuivre ainsi. En effet, dans son esprit, Courtois est encore et toujours son gardien numéro 1. Mais cela ne semble pas être du goût de l’Ukrainien, qui souhaite avoir plus de temps de jeu à présent. Il a montré qu’il avait les épaules et les qualités pour être plus qu’une simple doublure. Conseillé par Jorge Mendes depuis le mois d’avril, le portier de 25 ans est dans une situation complexe. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il a discuté afin d’étendre son bail jusqu’en 2029. Tous les voyants étaient donc au vert.

À lire

Real Madrid : Kylian Mbappé va hériter d’une grande mission

Seul problème, le joueur a posé ses conditions pour continuer à Madrid. Il veut plus de temps de jeu pour signer. Mais son club, très honnête avec lui, lui a indiqué que cela est impossible. Lunin doit donc faire son choix : rester et prolonger en sachant qu’il ne jouera pas ou peu ou bien s’en aller. Deux options qui ne sont pas vraiment celles qu’il envisage. AS explique qu’il compte rester sans étendre son bail et donc partir libre dans un an. Ce qui ne fait pas les affaires des Merengues, qui ne veulent pas le laisser filer gratuitement. Son prix a été fixé à 30 M€ selon Marca.

La suite après cette publicité

Kepa, la victime collatérale

Les Madrilènes sont dans une impasse avec leur joueur. AS évoque un "malaise" Lunin. Très professionnel, le gardien semble affecté par la situation et cela se ressent dans le vestiaire. Son cas fait aussi une victime puisque Kepa Arrizabalaga, qui était en prêt en 2023-24 patiente en salle d’attente. En effet, l’Espagnol, que Chelsea veut vendre, est prêt à occuper le rôle de doublure de Courtois. Mais pour qu’il revienne, Lunin doit partir. En attendant, il se prépare, lui qui ne participe pas à la tournée estivale des Blues. Un choix logique puisqu’ils veulent le vendre à un an de la fin de son contrat.

De plus, AS révèle qu’il refuse toutes les offres, notamment celles venues d’Arabie saoudite afin de retourner dans la capitale espagnole. Mais son avenir est lié à celui de Lunin, qui n’a pas joué lors du Clasico ce week-end. Un message clair d’Ancelotti, qui lui préfère Courtois. Ce dernier a d’ailleurs confié au sujet de sa doublure. « Chacun doit choisir ce qu’il considère le mieux pour lui-même. Ce n’est pas à moi de décider à sa place. Il a beaucoup joué la saison dernière et souhaite continuer à être sur le terrain. Chacun doit décider par lui-même. J’ai choisi ma voie il y a de nombreuses années, et il doit choisir la sienne pour réaliser le meilleur de sa carrière. C’est un excellent gardien de but et mérite ce qu’il y a de mieux.» Il reste à savoir quel choix fera Lunin. Madrid et Kepa sont suspendus à ses lèvres.